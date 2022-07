Fiscalía española pide 8 años de cárcel para Shakira por presunto fraude al Fisco

Shakira rechazó el acuerdo que le habría evitado ir a juicio. Archivo Agencia UNO.

Por: Juan Pablo Ernst 29 de julio 2022 · 17:53 hs

Más de 8 años podría pasar en la cárcel la cantante colombiana Shakira, si se acepta la petición que hizo la Fiscalía de España, que la acusa de haber defraudado al Fisco de ese país, entre los años 2012 y 2014, un total de 14,5 millones de euros (unos 22 mil millones de pesos chilenos).

Así consta en el escrito de acusación, en el cual se le atribuyen a la intérprete un total de seis delitos contra Hacienda por el no pago de impuestos a la renta y al patrimonio durante el mencionado período.

El miércoles recién pasado Shakira desestimó el último acuerdo que le presentó la fiscalía para que rebajara las penas y de esta forma evitara ir a juicio.

Previamente, la cantante había Shakira devuelto 17,5 millones de euros al Fisco, pues a los 14,5 millones le sumó otros 3 millones por concepto de intereses.

A juicio

De esta forma, la colombiana deberá ir a juicio a defender su posición, y según los primeros reportes, se estima que unas 40 personas sean citadas como testigos de las partes.

De acuerdo con lo que plantea la Fiscalía, Shakira montó "un entramado societario que, si bien había sido creado años atrás, no lo modificó en sus líneas esenciales y se sirvió de él en los ejercicios 2012, 2013 y 2014, para ocultar" sus rentas de Hacienda.

Para la acusación, la ex de Gerard Piqué no tributó dichos impuestos a pesar de que por ley estaba obligada a aquello, puesto que tenía su residencia en el país, frente al argumento que esgrimió la cantante, en cuanto a que no residió allí en ese tiempo, al haber pasado sólo unos días cada año.

El escrito presentado por la acusación entrega los pormenores de la cantidad de días que Shakira pasó en España o fuera de él, y constató ausencias "esporádicas", y por lo tanto, a efectos tributarios, tenía su residencia en España.

En todo caso, como ninguna de las penas solicitadas por la Fiscalía supera los dos años de cárcel y la cantante no posee antecedentes penales, si la condenan, Shakira podría obtener beneficios y evitar entrar en prisión.