Flavia Medina negó tener una orden de detención en su contra: "Se hará justicia"

Flavia dijo que a raíz de lo vivido en la clínica "me llevó a una gran depresión". INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 15 de julio 2022 · 12:56 hs

Optimista de que "todo saldrá a la luz finalmente" se mostró la modelo argentina Flavia Medina, tras negar que exista una orden de detención en su contra, a raíz de la querella en su contra que presentó una clínica dental a la que ella ha funado en redes sociales.

La ex Doble Tentación usó sus cuentas para aclarar el tema, luego de que en la víspera el abogado del estudio Problemas.cl, Eduardo Arévalo, asegurara a través de un comunicado que la Fiscalía había instruido la detención de Flavia Medina y de un hombre, identificado como Leo Opazo, que la acompañó a la clínica dental, donde profirieron amenazas contra el personal.

Según indicó en aquella ocasión el abogado, luego de que la trasandina y su acompañante dejaron el lugar, desde la clínica instruyeron al estudio para que presentara una querella criminal contra ambos.

Flavia Medina, por su parte, justificó su funa contra el centro dental debido a la mala experiencia y porque nunca le entregaron una respuesta que la dejara satisfecha.

"Quienes me conocen y me siguen, quizás se dieron cuenta de que hace tiempo casi ni aparezco por las redes. Ya no puedo sonreír como antes, pues me vinieron pasando muchas cosas", posteó en aquella ocasión.

Y aseguró que lo vivido "me llevó a una gran depresión".

Desmentido

Tras el anuncia que hizo el abogado de Probemas.cl en cuanto a que existiría una orden de detención en su contra, Flavia Medina retomó las redes sociales para descartar de plano esa situación.

"A todas las personas que me han escrito solidarizándose y mostrando su apoyo, les quiero dar las gracias y decirles que no tengo ninguna orden de detención", comenzó el posteo de la modelo argentina.

Añadió que "estoy optimista, con mucha fe de que todo saldrá a la luz finalmente. Las cosas caen por su propio peso".

Y cerró su mansaje afirmando que "no tengo dudas de que se hará justicia. Muchas gracias por todo el amor que me demuestran. Lo valoro mucho".