Flavia Medina recibió orden de detención por agresiones y amenazas a clínica dental

Por: Juan Pablo Ernst 14 de julio 2022 · 11:01 hs

Una orden de detención en contra de la modelo argentina Flavia Medina, a quien se acusa de agresiones y amenazas, fue impartida por la Fiscalía, según aseguró el abogado de la parte querellante, Eduardo Arévalo.

Todo comenzó luego de que la semana pasada la exchica reality realizara funas en sus redes sociales contra la clínica dental, a la que acudió para un tratamiento que le permitiera mejorar su sonrisa. Tras no quedar conforme con los resultados, se la acusa también de amenazas e intento de agresión en contra de funcionarios del recinto, según detalló Página7.

"Entre las pruebas que se presentarán a la justicia, está un registro audiovisual en donde la ex figura reality concurre a la clínica acompañada de un hombre, identificado como Leo Opazo, y con quien profiere amenazas", indicó el profesional del estudio jurídico Problemas.cl.

"En el mismo registro, se aprecia un intento de agresión por parte de Flavia Medina", añadió el abogado que representa a la clínica dental.

Dijo también que ya presentó un recurso de protección, así como una denuncia por agresión contra la exparticipante en Doble Tentación.

La funa

Cabe recordar que el miércoles de la semana pasada Flavia publicó en sus redes sociales una historia en la que entregó su visión de lo ocurrido.

"Les quiero contar sobre una mala experiencia que he tenido que pasar por dos años", comenzó su relato. Y luego aseguró que "ya no puedo sonreír como antes".

"Todo esto me llevo a una gran depresión, sumado a muchas cosas que me vienen pasando a nivel personal", manifestó.

"Me dijeron que me sacarían los brackets y que terminarían cerrando esos espacios que ellos dejaron abiertos con alineadores. Nunca lo hicieron, me pusieron una pasta provisoria y cuando regresé de viaje me dejaron de contestar el teléfono", aseveró a continuación.

"Con una alta disciplinaria porque fui a reclamar al consultorio, inventado que éramos violentos. Prohibiéndome la entrada en el lugar. Sin darme una solución y riéndose en mi cara, de la forma más cínica posible", acusó.