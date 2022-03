Flor de Rap se quebró en La Divina Comida al recordar la cruda infancia que vivió

Flor de Rap inició su carrera en un centro del Sename. INSTAGRAM.

27 de Marzo 2022

La cantante Flor de Rap fue una de las participantes en la edición de este sábado de La Divina Comida, donde contó detalles de la cruda infancia que vivió, lo que la motivó a que se abriera paso en la música. “Esa fue mi terapia, lo que me salvó”.

En cuanto a cuando era una niña, la intérprete que se presentó en la última edición de Lollapalooza Chile, reveló que “nací en Santiago, mi mamá arrancó de mi papá legítimo, él la golpeaba, era muy atrevido, y en este trayecto apareció mi papito Iván, yo a los dos años de edad ya lo reconocía como mi papá”.

“Pero mi mamá empezó a tener problemas con él. Recuerdo que una vez ella estuvo a punto de quitarse la vida con un cuchillo ¡me voy a matar!”, contó.

Sobre su padrastro Iván, Flor de Rap aseguró que tenía problemas en su “cabecita” y que un día “nos llevó a La Portada (Antofagasta). Estábamos en la orilla, en el auto, y él llama a mi mamá por teléfono y le dice: Estoy aquí con los niños en La Portada y así como estamos vestidos nos tienes que enterrar. Después nos fuimos a la casa como si nada”.

La cantante recordó, además, un episodio que no solo involucraba al hombre, sino que también terminó afectando a su hermano de por vida. Esto ocurrió cuando su padrastro amenazó a su madre con instalar un explosivo para detonar la casa en la que vivían y que estaba en su botiquín.

“Mi hermano chico estaba jugando con el botiquín, lo abre y le reventó el explosivo. Hasta el día de hoy está lleno de esquirlas, tiene todo el cuerpo marcado. De ahí mi papá desapareció porque lo andaba buscando la policía. Mi mamá no lo quería perdonar”, aseguró.

Esto, hasta que “un día mi papá se quemó afuera de la casa, miro por la ventana y veo la explosión. Los vecinos llegaron ayudarlo a tirarle tierra, yo me acuerdo a mi papá peladito y no podíamos creerlo. Se echó bencina encima y se quemó”.

Los inicios en la música

Tras la muerte de su padre, Flor de Rap recordó que su madre tardó solo un par de meses en encontrar nueva pareja y en ese entonces, ella ya estaba escribiendo música.

“No habrán pasado ni dos meses que él (su padre) estaba fallecido y mi mamá ya estaba pololeando con otro señor y yo me puse hacer rap. Más encima, mi mamá era tan estricta, no sé sus rollos mentales, pero teníamos que decirle papá a ese hueo...y así a todos los que venían después. Fue heavy lidiar con eso hasta que tomé la decisión de irme a la mierda. Me fui de la casa a los 14 años”, contó.

En ese entonces, se fue a vivir con el padre de su hija y para sobrevivir comenzó a realizar robos, además de vender marihuana. En uno de estos hechos fue detenida e ingresó a un hogar del Sename, donde comenzó a cantar. “La música me salvó”, cerró.