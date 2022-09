Fotógrafo impactó al mostrar cómo se verían hoy figuras como Elvis Presley, Michael Jackson o Lady Di

Así se vería hoy Freddy Mercury. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 26 de septiembre 2022 · 15:27 hs

El fotógrafo y abogado turco Alper Yesiltas impactó en las redes sociales al presentar su proyecto basado en inteligencia artificial (IA), llamado Como si Nada Hubiera Pasado, a través del cual presentó al público los retratos de cómo se verían hoy si estuvieran vivos algunas de las figuras públicas fallecidas prematuramente.

Gracias a su prolijo trabajo, un total de 10 reconocidas personalidades, entre músicos, actores y hasta Lady Di, lucen tal como serían si no hubieran muerto, es decir, como indica el nombre del proyecto.

La británica Amy Winehouse, una de las integrantes del denominado club de los 27 junto a figuras como Janis Joplin, Kurt Cobain y Jimmy Hendrix, es una de las artistas elegidas por el fotógrafo.

La lista incluyen también a leyendas como Michael Jackson, Elvis Presley, Freddy Mercury, Selena y John Lennon.

Y suma además a estrellas de la pantalla grande como Heath Ledger, Paul Walker y Bruce Lee. Además de la propia princesa Diana.

El proyecto

"El desarrollo de la tecnología de IA me ha emocionado mucho, y me ha hecho pensar que cualquier cosa imaginable se puede mostrar en la realidad", explicó Yesiltas al explicar el origen de su proyecto.

Indicó a continuación que "cuando comencé a jugar con la tecnología, vi lo que podía hacer y pensé en lo que me haría más feliz. Quería volver a ver a algunas de las personas que echaba de menos. Y así surgió este proyecto", añadió.

Para el fotógrafo turco "la parte más difícil del proceso creativo es hacer que la imagen me parezca 'real'".

"El momento que más me gusta es cuando creo que la imagen que tengo delante se ve muy realista, como si la hubiera tomado un fotógrafo", aseveró el profesional.

Al presentar el proyecto en su cuenta de Instagram, Alper Yesiltas posteó que "Me gustaría compartir con ustedes la serie de imágenes de mi proyecto con Inteligencia Artificial llamado As if nothing happened (Como si nada hubiera pasado)".

"Tras este proyecto se muestra la respuesta a la pregunta de cómo algunas personas lucirían ahora mismo en una fotografía si algunos grandes eventos no les hubieran ocurrido", planteó.

Mire a continuación los asombrosos resultados de su trabajo.