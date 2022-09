Fran García-Huidobro recordó el rol que jugó su hijo en su recuperación tras falla multisistémica

Fran García-Huidobro le admitió a Martín Cárcamo que pensó que iba a morir. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 12 de septiembre 2022 · 09:10 hs

Emotivos momentos revivió la actriz Francisca García-Huidobro, como cuando en 2019 vivió un complejo problema de salud que la tuvo al bode de la muerte y del cual salió gracias a la ayuda de su hijo Joaquín, durante la conversación que mantuvo la noche del domingo con Martín Cárcamo, en un nuevo capítulo del De Tú a Tú, por las pantallas de canal 13.

En el estelar televisivo la comunicadora abordó numerosos temas junto a Martín, pero sin duda que uno de los momentos que más atrajeron la atención de los televidentes fue cuando presentó una falla multisistémica que casi la manda a la tumba.

"Me cambió la vida el 2019", aseveró Fran García-Huidobro. Recordó que un lunes despertó y se fue a grabar, con lo que ella creía que era un resfriado, el programa Sigamos de Largo, en Canal 13.

"Yo pensé que tenía rotavirus, porque había estado el fin de semana en un partido de fútbol de mis dos hermanos y había mucho niño", relató. Dijo también que con el paso de los días se fue sintiendo cada vez peor y la fiebre siguió subiendo. El jueves estaba tan enferma, que su papá la mandó a la clínica a hacerse exámenes.

Pensó que moriría

Allí se descubrió que la actriz presentaba una falla multisistémica, debido a que colapsaron todos sus órganos a la vez, menos el páncreas, lo que derivó en una grave anemia.

"Lo último que recuerdo es que entro y me dicen que no me puedo ir a ninguna parte y que me tengo que quedar en la clínica. Desperté en la UTI una semana después y había dos personas mirándome, un hombre y una mujer. 'Hola, soy un siquiatra'. 'Hola, soy una siquiatra', dicen. Y yo dije 'Ok. ¿Estoy aquí porque estoy loca?'", le dijo a Martín al recordar esos momentos.

Fran García-Huidobro contó que estuvo un mes hospitalizada de gravedad, muy medicada y con breves episodios de conciencia, donde siempre tenía en mente a su hijo Joaquín. Admitió también que en esos momentos realmente pensaba que se iba a morir.

"Yo tengo recuerdos de que me ofrecieron la comunión y la rechacé. Una muere con las botas puestas. Si te ofrecen la comunión, que es como se le dice ahora a la extremaunción, es que te estás muriendo (...) Hablé con Julio en mis momentos de conciencia, le dije las cosas que yo quería para Joaquín. Que lo cuidara, que lo apoyara, que estuviera siempre con él, que le hablara de mí, que tuviera fotos conmigo. Si ya me habían ofrecido la extremaunción, ¿en qué escenario me iba a poner?", le planteó a su interlocutor.

"No me sueltes"

Según asegura la comunicadora, fue su hijo Joaquín quien le salvó la vida en ese complicado episodio.

"No lo dejaron entrar a verme, por razones obvias, tenía 13 o 14 años y su mamá estaba en las peores condiciones del mundo. Y hubo un día que Joaquín entró y me dio la mano. Y tengo el recuerdo de decirle 'No me sueltes, no me sueltes'. Y mis órganos empezaron a funcionar", relató.

Una dura vivencia que también le permitió recomponer la relación con su madre, a quien hoy describe como "la mejor mamá del mundo".

"Yo creo que ella nunca se peleó conmigo, yo me peleé con ella. Y cuando yo estaba en la clínica enferma no recuerdo haber abierto un ojo sin ver a mi mamá allá sentada. Y en algún momento me puse en ese lugar, como si fuera Joaquín el enfermo: ¿qué siente una mamá cuando ve a su hija muriéndose? (...) Se me olvidó todo lo otro", reconoció la actriz.

"Pocas veces le di a mi mamá el lugar que ella se merece. Mi mamá es la media mamá. Desde el 3 de enero de 2020 no hay un día en que no llame a mi mamá, y hoy somos cómplices", aseguró.

Julio César

Otro que estuvo a su lado en esos complicados momentos fue su ex, Julio César Rodríguez.

"Julio es parte de mi familia. Cuando te digo que abrí los ojos y él estaba ahí, no es porque yo lo decidí: mi familia decidió que Julio formara parte de ese circuito muy íntimo y muy privado. Es una persona muy importante en mi vida y en la vida de Joaquín", planteó.

También recogió palabras de su ex y confirmó lo afirmado por él: "Julito dijo hace un tiempo que era un pésimo pololo y un gran ex. Suscribo, concuerdo. Éramos más chicos, Julio estaba muy metido en la pega -estaba haciendo el ‘Rojo VIP’ y dormía en TVN-, y no dieron los tiempos. Yo lo di todo, pero el día en que nos separamos ya no quería más guerra", recordó.

Dijo también que pese a que tuvo parejas más largas y más profundas, solamente con Julio decidió tener un hijo. "No sé por qué. Pero hoy, 16 años después, elegí perfecto. Porque al final, cuando tienes un hijo, es una relación para toda la vida. Raya para la suma, le achunté perfecto", concluyó.