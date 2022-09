Francesca Conserva responde a críticas contra Milf por cobertura de la muerte de la reina Isabel II

Francesca Conserva fue respaldada por sus compañeras de Milf. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 14 de septiembre 2022 · 11:28 hs

Francesca Conserva, hermana de Claudia Conserva y panelista de Milf, se tomó unos segundos en la emisión de este martes para responder a las críticas que han recibido por los contenidos del espacio.

El tema, particularmente, apuntaba a cómo en el programa abordaron la muerte de la reina Isabel II y todo el tema de la realeza, sin mayor conocimiento.

Desde el pasado jueves que los distintos canales de televisión no han sido ajenos al deceso de la monarca a sus 96 años, por lo que muchos de ellos enviaron a corresponsales a cubrir todo lo que ocurría en Reino Unido.

“A ustedes televidentes: esto es una conversación amena, mire que ayer todos ofendidos porque no sabíamos de la realeza. Es una conversación, no vamos a profundizar si no sabemos”, destacó Conserva.

Francesca Conserva cuestionó que “ahora todos se sabían el protocolo y todo. Fíjate, que la gente muy enojada con nosotras, te lo comenté”, le dijo a sus compañeras Andrea Hoffmann, Berta Lasala y Gabriela del Río.

“Vea a Neme”

Lasala, por su parte, lanzó un irónico comentario. “Para la próxima, informémonos un poco más, porque fue el tema del mundo”, dijo la actriz. En tanto, Hoffmann aseguró que le llamó la atención la reacción que tuvo la audiencia.

“Ni siquiera lo íbamos a hablar. Lo hicimos por tirar un poco de actualidad. Pero bueno, no queríamos quedar ausentes, hicimos una cosa linda, y nos tratan de ignorantes”, afirmó la animadora que está reemplazando a Claudia Conserva en la conducción de Milf.

Para rematar la conversación, Francesca Conserva hizo un llamado a la audiencia. “Si quiere saber de la realeza, vea a Neme, él sabe todo”, concluyó la panelista del programa de TV+, en alusión a la labor que está realizando el animador de Mucho Gusto en el país europeo.