Francisca García-Huidobro repasó la violencia que le tocó vivir en TV: “Valía más como noticia que como panelista"

Francisca García-Huidobro confesó sentirse traicionada por una jefa que revelaba su información personal a la prensa. ARCHIVO/AGENCIAUNO

Compartir











Por: Gaspar Marull 02 de julio 2022 · 11:34 hs

La animador y actriz Francisca García-Huidobro repasó una grave traición que vivió en televisión, la que implicó la exposición de su vida personal justo tras su separación del conductor Julio César Rodríguez.

En su participación en el programa Podemos Hablar de Chilevisión, la ex conductora de Primer Plano y Maldita Moda habló del complejo momento que vivió posterior al fin de su relación, lo que se mezcló con otros episodio de violencia en el trabajo.

“Yo me separé de Julio César. Quizás unos no recuerdan, pero fue una separación muy escandalosa”, quién recordó que su quiebre tuvo una gran cobertura mediática.

“En mi desesperación y completa ignorancia de cómo enfrentar esto, me fui a Buenos Aires, jurando que iba a pasar piola”, comentó García-Huidobro, quien estaba cuidando a su hijo Joaquín, que por entonces tenía aproximadamente 3 meses. “Para que se entienda el estado en el que estaba, yo estaba muy flaca, mucho más de lo que soy normalmente”, precisó.

“Yo no entendía por qué la prensa se enteraba de cada vez que cambiaba mi pasaje. Luego descubrí que había sido mi jefa. Mi jefa le filtraba a la prensa la información”, explicó la actriz cuando fue consultada si se había sentido traicionada.

“Le dije que se había equivocado, porque ella creyó que valía más como noticia que como panelista. Y la historia demostró que valía más como panelista”, agregó Francisca, que también señaló que su jefa la “quería mandar de vacaciones porque quería decir que estaba en una clínica psiquiátrica”.

“Pero yo no, aquí me quedo y no me mueve nadie. Tuve la fortuna de irme, de poder salir de ahí y no tener que enfrentarme a nadie como ella nunca más”, sentenció.

La presentadora también confirmó que no volvió a tener contacto con esa jefa después de que se retiró de ese programa. De igual manera reflexionó que eso ya no ocurre en los medios.

“Nunca volveré a trabajar con esa persona. Por suerte nunca he tenido una invitación de ella. No tengo idea de qué hace hoy, pero ojalá que no trabaje con personas”, precisó.

Además, la comunicadora señaló que “nos dimos cuenta (con Jennifer Warner) de que permanentemente sufrimos violencia a través de la muela”, haciendo referencia al aparato con el cual se comunican con el equipo de producción.

“Decían cosas como: ‘oye, esta weona (sic) está bajando el rating, sácala’. Eran muy violentos y fui víctima de esa violencia, que normalicé”, confesó Francisca García-Huidobro.