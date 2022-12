Francisca Merino contó cuando Luciano Cruz-Coke le fue infiel: "Es un mastodonte"

"Se quedó con ella, qué bueno", dijo Francisca Merino sobre su ex. Archivo.

02 de diciembre 2022

La actriz Francisca Merino reveló que su colega y actual senador Luciano Cruz-Coke le fue infiel cuando eran pololos, a mediados de la década de los 90, según desclasificó en el programa Tal Cual, de TV+.

La también opinóloga y panelista del programa que conducen Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela contó que todo ocurrió el año 1996, cuando ambos formaban parte del área dramática de Canal 13.

Pancha Merino no solo detalló que su entonces pololo la engañó durante un viaje, si no que admitió también que fue la mismísima Raquel Argandoña quien la alertó sobre el tema.

Es que, como contó la actriz, en esos momentos ella y Luciano habían terminado de grabar la teleserie Amor a Domicilio y se fueron de viaje a las Torres del Paine, lugar en el que por esas coincidencias de la vida, también se hallaba la mamá de Kel Calderón.

"Yo estaba con Luciano Cruz-Coke", comenzó su relato la actriz y opinóloga.

Reveló que en esos momentos "ya no estábamos bien. Y la Raquel me dijo: 'Ojo que ésta (otra mujer) le está coqueteando'", rememoró Francisca Merino junto a la mamá de Nano Calderón.

Pancha no le creyó al principio, porque pensaba que no tenía competencia: "Y yo dije '¿Pero esa? Es horrible, es un mastodonte'", recordó.

Con apellido

Entonces reveló que Raquel Argandoña le respondió :"No te hagas, porque tiene apellido y a estos les gustan las con apellido", .

"Le dije 'tú crees que me va a ganar'. Y me dice 'no, no, no, ojo'", prosiguió con su relato.

Indicó luego que "yo no pesqué y me fui con Raquel, siguiéndola. Y él se quiso ir a un trekking".

"Ahí iba el otro corriendo, yo lo vi por la ventana (mientras le era infiel), pero volví a pensar que ella no me llegaba ni a los talones", planteó.

"Somos nada que ver"

Después le respondió que sí a José Miguel Viñuela cuando le preguntó si la mujer con la que le fue infiel es la actual esposa del senador Cruz-Coke, Javiera García-Huidobro Aninat.

"La doña -por Raquel Argandoña- tenía toda la razón, pero (Luciano) me hizo un súper favor. Se quedó con ella, qué bueno. Y feliz, tienen una linda familia", celebró.

"Imagínate su carrera política conmigo, se la habría embarrado que rato", planteó.

Y cerró asegurando que "somos nada que ver, además que tenemos diferente ideología política, de pensamiento, de todo".