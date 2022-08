Francisco Saavedra se entusiasmó con la paternidad: "Quiero seguir teniendo más hijos"

"Me gustan las familias grandes...", aseguró Francisco Saavedra.

Por: Juan Pablo Ernst 16 de agosto 2022 · 09:58 hs

El animador de Canal 13 Francisco Saavedra, aseguró que la paternidad cambió su vida por completo y hoy no hay nada que le importe más que su hija Laura.

El conductor de Lugares que Hablan admitió también que le gustaría tener una familia grande, por lo que desde ya está pensando en tener más hijos junto a su marido, Jorge Uribe.

Fue el 14 de marzo pasado cuando Pancho Saavedra dio a conocer que la pareja se había convertido en padres de la pequeña Laura.

Cinco meses más tarde, el rostro de Canal 13 reconoce que "mi hija me cambió la vida en 180° grados".

"La paternidad es lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Es un amor distinto, un amor infinito por el que uno está dispuesto a dar todo. No hay nada que me importe más que mi hija", le dijo Francisco Saavedra a TiempoX.

Mejores oportunidades

El presentador de televisión reconoció que esa misma paternidad le ha significado adecuar sus tiempos para cumplir con su trabajo.

"Me ha costado con los viajes, la distancia...", contó Francisco Saavedra, pero también apuntó que junto a su marido y personas del entorno más cercano, ha sabido llevar el tema adelante.

"Cuento con una red familiar y un apoyo muy importante. Siempre me las ingenio junto a mi marido y las abuelas para poder criar a esta niña rodeada de amor", relató el animador de Canal 13.

Pero además del respaldo que tienen por parte de sus familias, Pancho Saavedra apunta a otra motivación para ir superando las dificultades que se van presentando.

"Al final, uno dice: 'si me estoy sacando la cresta hoy, es para que mi hija tenga mejores oportunidades que las que tuve'", resume.

Más hijos

En la misma conversación, Francisco Saavedra dejó en claro que si bien es un padre enteramente entregado a su hija Laura, tiene para entregar mucho más amor y, además, le encantan las familias numerosas

"Quiero seguir teniendo más hijos, me gustan las familias grandes...", aseguró Pancho en la entrevista.

"Sentía, sinceramente, que siempre había tenido ese instinto paternal, y llegó el momento. A mis 43 años llegó el momento", afirmó Francisco Saavedra .