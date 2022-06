"Fue lo más terrible...": Daniel Fuenzalida se quebró al recordar última conversación con su madre

"Nunca había visto morir a una persona, y era mi mamá", recordó emocionado Daniel Fuenzalida. CANAL 13.

06 de junio 2022

Lo había mostrado el adelanto del capítulo la semana anterior, cuando se vio al conductor del De Tú a Tú, Martín Cárcamo, emocionado hasta las lágrimas con el relato de Daniel Fuenzalida sobre cómo fue el día que falleció su madre, María Teresa Ferdinand.

El animador de Me Late, de TV+, invitó al conductor del estelar de Canal 13 a su casa en Curacaví, donde Fuenzalida les mostró a sus invitados una suculenta a la entrada de su casa, y les contó que la había plantado su mamá meses antes de fallecer.

Ya instalados en el lugar, Daniel Fuenzalida decidió contar toda la experiencia que vivió desde que su madre se enfermó de COVID-19, hasta que falleció semanas después.

En su relato a Martín Cárcamo, contó que desde el principio se preocupó de la posibilidad de que sus papás se contagiaran, por lo que los invitó a que se fueran a su casa en las afueras de Santiago para que estuvieran más aislados.

Contagiada

"Les dije que vinieran porque se podían resguardar y tendrían cero contacto". Y así lo hicieron, pero el aislamiento no se pudo en absoluto y tras un viaje a la capital ella presentó síntomas preocupantes.

"Tenía mucha fiebre y se desmayó. Habían ido a Santiago, entonces podía ser COVID", recordó. Dijo que después de que fue intubada y los exámenes confirmaran que era coronavirus, "los médicos nos llamaron a los tres hermanos para despedirnos".

"Me encapsularon y me acerqué a verla. Entro a la pieza, y con distancia. Lo primero que me dice es Daniel me voy a morir. Le dije no, no te vas a morir", rememoró con voz emocionada.

Daniel Fuenzalida parecía haber tenido la razón esa vez, luego de que María Teresa Ferdinand logró sobrevivir a esa etapa crítica, incluso fue dada de alta y siguió con cuidados en su hogar. "Pensamos que la habíamos ganado al COVID. Yo decía, mi mamá le ganó a la pandemia. Ella se paraba, podía caminar, podía ir con el burrito a la cocina, pero ya estaba de vuelta", recordó.

Últimas palabras

Sin embargo, el 15 de febrero del año pasado, Daniel Fuenzalida sostuvo, sin que él lo imaginara, la que sería su última conversación con su progenitora.

"Me dijo estoy cansada, venga a comer en la semana. Le dije el jueves vengo. ¿Qué quiere comer?. Pollo arvejado con papas fritas. Ya, yo te voy a hacer eso. Me despedí, pensando que el jueves iba a a comer con ellos", le dijo el animador con los ojos llorosos a Martín Cárcamo.

Tres días después, el 18 de febrero, su padre lo llamó: "Vente que la mamá está mal. Dejo el programa (de radio) botado, llego a su casa y entro a su pieza. Estaba muy mal. Le decía mamá ya llegué, soy el Daniel. Me vio, le di un beso y comenzó a agonizar", dijo entre lágrimas que no pudo contener.

"Fue lo más terrible. Le tomé la mano y ves cómo se va apagando. Yo ya sabía que no iba a volver, nunca había visto morir a una persona, y era mi mamá", relató.