"Fue otro regalo divino": Coco Legrand cuenta que hace dos años se enteró que tiene otra hija

“Todo funciono mágicamente, todos mis hijos están muy allegados a ella", dijo Legrand. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Compartir











Por: Gabriela Romo 25 de Abril 2022 · 11:45 hs

El humorista Coco Legrand confesó en el programa De Tú a Tú de de Canal 13 que hace dos años se enteró que tenía una hija que no conocía.

“Tuve algunos amores cuando era mas cabro, pero lo supe después”, comenzó diciendo el comediante.

“Fue maravilloso, fue otro regalo divino… se me acerca y me dice ‘hola, soy hija tuya’”, detalló el Legrand durante la conversación con Martín Cárcamo.

El comediante contó que su primera reacción fue decirle que se hicieran un examen de ADN, petición a la que su hija accedió.

Tras dicho procedimiento, el test arrojó un 99,9% de coincidencia. “Mi mujer y mi hija estaban adentro de la camioneta esperando, porque claro, querían saber quién es, qué edad tiene, etc”, recordó.

“Todo funciono mágicamente, todos mis hijos están muy allegados a ella y ella muy allegada a sus hermanos, se integraron todos muy rápido”, agradeció el humorista.

Legrand señaló que “todavía tengo guardado las cuatro o cinco líneas que me escribió ella después del día en me enteré y reaccioné a la noticia. Yo nunca supe que ella era mi hija, nadie me lo dijo, pero en el minuto en que me lo contó, yo reaccioné inmediatamente creyendo”.

El día en que conoció a su padre biológico

En la íntima conversación con Martín Cárcamo, Coco Legrand recordó cuando conoció a su padre biológico, José González Videla, hermano del ex presidente Gabriel González Videla.

Tenía solo quince años cuando tuvo la oportunidad de ver a su padre por primera vez. “Cuando lo conocí me estremecí porque su cara era muy similar a la mía, su forma de hablar, todo tenía mucha coherencia”, dijo.

“Él nunca tuvo la decisión o el deseo de conocerme” señaló. “No me dio ninguna explicación pero pude enterarme de muchas cosas”, señaló.

El comediante afirmó que no tiene ningún rencor por la actitud de su padre biológico, “yo estoy basado en lo positivo, estuve en su momento de dejar este mundo y me hice presente en el cementerio, fue un momento de dolor, pero también tengo que ser honesto yo no tenía rabia ni desprecio, nada” finalizó.