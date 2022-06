"Fuera de lo permitido": Hermógenes Pérez de Arce recordó impasse con Tonka Tomicic

Hermógenes Pérez de Arce aseguró que fue invitado a Bienvenidos por una productora que no conocía quién era. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Compartir











Por: Rodrigo León 10 de junio 2022 · 09:19 hs

En una reciente entrevista, Hermógenes Pérez de Arce recordó el impasse que vivió con Tonka Tomicic en el matinal Bienvenidos en noviembre de 2019. En esa oportunidad, la animadora le pidió al abogado abandonar el estudio, en medio de un debate a raíz del estallido social que vivía el país.

La postura de la animadora ocurrió luego de que Pérez de Arce asegurara que era “falso” que se violaran los derechos humanos durante la dictadura, y luego de que sostuviera de que esta situación no fue “sistemática”.

A más de dos años de ese episodio, y en conversación con Código Chile, Hermógenes Pérez de Arce reveló detalles desconocidos de su altercado con Tonka Tomicic y de lo ocurrido durante esa jornada.

“Cuando me convidaron a Bienvenidos a mí me extraño mucho, porque no decía relación con el grado que la izquierda maneja la opinión pública. Entonces, como la izquierda maneja todo absolutamente, no me podían haber convidado a mí a Bienvenidos”, sostuvo el ex diputado.

Según reveló, la productora del extinto matinal de Canal 13 que lo invitó a ser parte del panel “no sabía quién era yo, porque era una niña muy joven” y que “yo hace tiempo que no figuraba en los medios ni en la televisión, pero había grabado un video que había alcanzado un cuarto de millón de visitas”.

“Esta niña, que era una productora joven de Bienvenidos, le había llamado la atención este video que había provocado tanta reacción. Me llamó para añadir rating al programa, pero no sabía quién era yo”, aseveró.

Específicamente sobre lo ocurrido con Tonka Tomicic, Hermógenes Pérez de Arce recordó que la situación “se hizo tan incómoda y difícil para los conductores, que la Tonka me dijo con toda sinceridad: Sabe, yo creo que usted se tiene que ir. Yo le dije Bueno, estoy dispuesto a irme, pero ella quiso enfatizar en que era ella quien me lo pedía”.

“Me di cuenta que esto fue una cosa fuera de lo permitido en los canales chilenos; convidar a una persona que opina como yo, y que había sido producto de la juventud de una productora veinteañera, que no sabía nada de política y que, por lo tanto, en medio de esa ignorancia, invitaba a este sujeto que decía cosas tan inconvenientes como la verdad histórica completa”, cerró.