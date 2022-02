“Fui capaz de amar a una mujer y ahora estoy amando a un hombre”: Ricardo Vega revela romance con ex bailarín de Rojo

Ricardo y Karen confirmaron el quiere de su relación a fines de 2020.

15 de Febrero 2022

En octubre de 2020 los reconocidos bailarines Karen Forcano y Ricardo Vega pusieron fin a su matrimonio. A más de un año de dicho término, el bailarín reveló en sus redes sociales que se encuentra en una nueva relación con un ex participante del programa Rojo.

“Estoy amando bonito, sin restricciones ni barreras”, señaló Vega a través de su cuenta de Instagram junto a una foto con su pareja, Julio Allendes.

En tanto, la ex figura de TVN escribió en sus redes sociales: “Nunca había hecho pública una relación, pero tú eres parte de mi vida y el amor es amor”.

Tras el anuncio, muchos de los seguidores de Ricardo Vega le desearon buenos deseos, mientras que otros cuestionaron su romance.

"A los que no les guste y que me están tirando mala onda, lo único que les digo es que fui capaz de amar a una mujer y respetarla durante mucho tiempo. Ahora estoy amando a un hombre y también estoy amando y respetando de la misma manera y eso no me hace mejor ni peor que nadie, punto”, señaló el ex participante de World of Dance.