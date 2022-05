"Fui inconsciente e irresponsable": el mea culpa de Marcelo Marocchino tras accidente

Marcelo Marocchino reconoció que "soy consciente que siendo figura pública uno tiene que dar el ejemplo". INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 26 de mayo 2022 · 12:11 hs

Un profundo mea culpa por el accidente automovilístico que tuvo el pasado 10 de abril, en el que agradeció a Dios que no hubiera otras personas involucradas, realizó el italiano Marcelo Marocchino en el programa Pero con Respeto, que conduce Julio César Rodríguez en Chilevisión.

El ex Mundos Opuestos estuvo dispuesto a hablar de todo, de su paso por el reality y, por supuesto, del accidente que lo llevó a las portadas de los medios.

Recordó que esa noche había estado con el italiano Marco Ferri. "Salimos a comer y 2 ó 3 copas de vino fueron consumidas. A la vuelta, en Alonso de Córdova me dormí y choqué el semáforo", reconoció de entrada Marrocchino.

Y cuando Rodríguerz le preguntó si se había despertado con el golpe, el italiano dijo que lo hizo justo antes del impacto, "porque sentí que el auto estaba acelerando mucho y cuando me despierto choco", aseveró.

Figura pública

"Yo sigo las reglas y estoy consciente que fui un irresponsable. Soy consciente que siendo figura pública uno tiene que dar el ejemplo. Y lo lamento mucho", manifestó a continuación.

También se dio el tiempo para valorar el que no hubiera alguna víctima que lamentar por el accidente: "Gracias a Dios no hubo una tercera persona involucrada y no pasó a mayores, porque yo tampoco salí con lesiones".

Marcelo Marocchino eflexionó también que "en esos momentos uno piensa mucho en su familia, en lo que pudo pasar. Se entra en una dinámica en la que se toma conciencia y uno se siente muy mal, muy vulnerable".

Tras admitir que tuvo suerte esa noche, porque la zona es muy transitada, Marocchino dijo que el hecho le dejó lecciones. "Deja un aprendizaje y ese fue no pensar que uno es invencible", indicó.

Irresponsable

"Fui un inconsciente, un irresponsable, y no tengo ningún problema en decirlo, porque siendo figura pública debería dar el ejemplo", reiteró ante el conductor de Pero con Respeto..

Y, además, admitió que esa noche del 10 de abril, cuando notó que no estaba en óptimas condiciones para conducir, debió optar por otra alternativa para trasladarse a su hogar.

Respecto de las reacciones que hubo en redes sociales tras conocerse el accidente, el ex participante de Masterchef Celebrity dijo que "apuntar con el dedo siempre es muy fácil. En las redes sociales son todos jueces de tu vida y de tu manera de ser".

Reconoció, no obstante, que también hubo quienes lo apoyaron: "'Tranquilo perro, a mí también me pasó', me decían", seguro.