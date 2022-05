"Fuma lo que querai', pero sigue siendo cuerdo poh": el "consejo" de Cata Pulido a JC Rodríguez

Catalina no se guardó nada y lanzó sus dardos contra JC Rodríguez, a la vez que alabó el trabajo de José Antonio Neme. FOTO: Agencia UNO.

Por: Juan Pablo Ernst 05 de Mayo 2022 · 13:42 hs

El papel de Julio César Rodríguez en el matinal Contigo en la Mañana fue duramente cuestionado durante la última edición de Las Indomables, el espacio que realizan a través de Youtube la opinóloga Patricia Maldonado y la actriz Catalina Pulido.

Con sus tradicional estilo deslenguado, ambas utilizaron varios minutos del programa para referirse al rol de Rodríguez en el matinal de Chilevisión, así como a otros rostros que también conducen programas en la misma franja horaria, según informó lacuarta.com.

"Yo no veo Chilevisión en sí, pimponeo en la televisión para tener una idea", explicó Patricia. Y continuó: “Te voy a poner un ejemplo, Cata Pulido, y a los animadores que escuche en la mañana. ¿Qué pasa si entran a la casa de la señora Monserrat, a la casa de Julio César, o de cualquier periodista, y le pegan y le apuntan con un arma para robarle, cuál sería el discurso?”, planteó la ex panelista del Mucho Gusto.

¿Progre?

Por su parte, luego de valorar positivamente el desempeño de José Antonio Neme en el Mucho Gusto, de Mega, Catalina lo comparó con Julio César, y este último no resultó muy favorecido.

"José Antonio Neme te lo digo acá: estás brillante. ¡Por fin alguien que dice lo que uno piensa! En cambio, Julio César...", dijo, antes de que Patricia añadiera sobre Neme: "Y con cordura. Julio César entró en una postura de que 'chu…, no me quiero quemar', 'no me quiero mojar el potito. Y no hablemos de la otra niña (Monserrrat Álvarez), no, no, no. No perdamos el tiempo".

Pero lejos de cerrar el tema ahí, Catalina Pulido apuntó otra vez sus dardos a Rodríguez y los lanzó sin asco: "Está bien que Julio César Rodríguez se crea medio progre y se junte con estos pendejos que les gusta la marihuana. Pero, ¿qué está pasando por tu cabeza, Julio César?", preguntó.

"Un poco más de cordura. Fuma lo que querai’, pero sigue siendo cuerdo poh", cerró su intervención.