Gaby Hernández reveló que probó muchas drogas

Gaby Hernández confesó que con una droga sentía que el corazón le "iba a explotar como un reloj despertador". ARCHIVO/AGENCIAUNO

Por: Gaspar Marull 31 de julio 2022 · 14:07 hs

Durante una conversación que mantuvo con el conductor Pancho Saavedra, la actriz Gaby Hernández habló sobre el consumo de drogas y reveló cuáles ya había probado. “He probado muchas, pero no tengo el gen de la adicción, no soy adicta a nada. Cocaína, marihuana, hongos alucinógenos y heroína una vez y por la cual vomité cuatro horas”, señaló.

Sobre ese mismo tema ella aseguró en el programa Te Paso a Buscar, que durante las pocas veces que consumió se decía a sí misma “Gaby cuídate”, “Gaby, acuérdate que tienes un riñón” y ante la pregunta de si le gustaba la marihuana, ella señaló que ya no, “porque le echan de todo”. “Yo empecé a fumar en México y era pura, maravillosa. No te daba mal viaje”.

A esa altura del diálogo, Pancho Saavedra confesó que durante un año consumió cocaína, pero no lo volvería hacer porque fue una experiencia absolutamente destructiva. “Al despertar al otro día sentía que la droga me traía sólo cosas malas”. Gaby también recordó que cuando ella la consumió “sentía que el corazón me iba a explotar como un reloj despertador. Me dio mucho susto, y dije que eso no era para mí”.

En la conversación también señaló que ha estado alejada de las áreas dramáticas de los canales simplemente porque no la han llamado para algún proyecto. “No tengo idea porqué. Supongo que no habrá habido papeles de abuela. Hay más abuelas y no tengo por qué ser siempre yo”, dijo.

Aclaró también que sí ha participado en programas como panelista como fue el caso de Viva la Pipol, en Chilevisión. “Allí yo era tal cual soy, conocí a gran cantidad de gente y aprendí como si hubiera ido a la universidad durante cuatro años. Me sentí como entre amigos”, confesó la actriz.