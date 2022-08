Gala Caldirola confiesa que es víctima de acoso: "Me da miedo porque no sé cómo protegerme"

"Lo estoy transparentando para que todo el mundo sepa que no es una broma, que no quiero que sea un tema del que se haga juego ni que le den credibilidad”.

Por: Cristián Meza 13 de agosto 2022 · 15:19 hs

Gala Caldirola reconoció que está siendo víctima de acoso por parte de un desconocido, por lo que está analizando tomar acciones legales en su contra.

La modelo confesó esta situación en Podemos Hablar de Chilevisión, luego que se preguntara si alguno de los invitados había sufrido acoso por un psicópata sexual, por lo que contó su vivencia.

La ex pareja de Mauricio Isla indicó que el primer episodio ocurrió cuando era una adolescente y fue a manos de un ex novio de su madre, que si bien "nunca intentó nada sexual conmigo, tuvo un brote psicótico y se obsesionó conmigo”.

Este sujeto siguió apareciendo a pesar de terminar el vínculo con su madre, por lo que tuvo que pedir una orden de alejamiento en su contra. Esto no impidió que el acosador llegara hasta su casa con un arma blanca, siendo rescatada por su padre, mientras que el protagonista de estos hechos fue internado en un hospital psiquiátrico.

Sin embargo, Gala Caldirola indicó que, tras este episodio, "hace dos años y medio estoy recibiendo acoso brutal de una persona. Llegué a pensar que era la misma persona (el ex novio de su mamá) porque es alguien de España que ha contactado a mi hermano, a mi madre, a mi cuñada, mis amigos en Chile, todos”.

Pero gracias a la ayuda de la periodista Cecilia Gutiérrez, pudo comprobar que se trata de otra persona.

“Esta persona está tan obsesionada conmigo que le escribe a todo el mundo que ha tenido algo conmigo, contándoles una historia desvariante”, indicó Caldirola, quien detalló que este acosador le señaló a la periodista que “mi hija es de él, que yo me iba a casar con él, que fui su pareja, que lo engañé… tiene toda una película montada conmigo”.

Gala, junto a Cecilia Gutiérrez, acordaron una videollamada para poder conocer la identidad de este nuevo acosador.

“Pude ver su rostro. Es una persona que ves y obviamente tiene un problema mental, porque no es normal. Tiene una cara de enfermo, definitivamente”, indicó.

Ante esto, relató que “estoy tratando de protegerme porque esta persona, aunque no sé si puede hacerme algo directamente a mí porque está en España, sabe donde vive mi mamá, sabe donde mi hermana y cuñada trabajan… Sabe todo de mí”.

“Lo estoy llevando a tema legal, porque ya pasó los límites. Me habla de mi hija cuando me escribe. Y no solo de mi hija, sino de todas las personas a mi alrededor”, confesó.

Gala Caldirola reconoció que este acoso se mantiene hasta la actualidad y añadió que "me da miedo porque no sé cómo protegerme. Lo estoy transparentando para que todo el mundo sepa que no es una broma, que no quiero que sea un tema del que se haga juego ni que le den credibilidad”.