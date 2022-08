Gala Caldirola cuestionó actitud de Ignacio Román en El Discípulo del Chef: "Algo en ti genera un bloqueo"

Gala intentó saber qué ocurre con Nacho, pero no le fue bien. INSTAGRAM.

31 de agosto 2022

La modelo e influencer española Gala Caldirola criticó la actitud distante que ha mostrado Ignacio Román en El Discípulo del Chef, en un episodio que dejó también al nominado para eliminación del equipo rojo, que lidera Sergi Arola.

Sin duda que lo más llamativo de lo ocurrido este martes tuvo que ver con la decisión de la ex de Mauricio Isla de tratar de averiguar qué ocurría con su compañero de equipo.

Todo se fue dando mientras ambos cocinaban a pocos metros. "Nacho viene raro hace rato. Lo veo en su mundo todavía", comentó Gala Caldirola. Y en voz alta aseguró que "Me gustaría saber (qué ocurre con él)".

Empeñada en saber lo que sucedía con Ignacio Román, la española se acercó a este último: "Voy a intentar que se abra un poco conmigo", dijo mientras lo hacía.

"Hablo poco"

"¿Cuándo te vas a abrir a hablar con nosotros Nacho? ¿Estás bien?", le preguntó la influencer, a lo que Román respondió que "yo soy comunicativo, pero me concentro y hablo poco".

Después de rechazar la invitación de Gala Caldirola para juntarse después del programa, argumentando que "me encantaría, pero tengo que ir a trabajar", Ignacio Román se dio tiempo para sincerarse sobre lo ocurrido con Gala.

"Voy a ser bien sincero. Para conversar tenemos todo un mundo detrás de cámaras, pero cuando uno está ahí, uno está cocinando, trabajando, enfocado en darlo todo. Por eso trato de hablar poco", explicó.

El nominado Arola

En el ámbito netamente de la competencia en El Discípulo del Chef, el equipo rojo, que lidera Sergi Arola perdió la prueba por equipos.

Por ello, el español tuvo que tomar la difícil decisión de nominar a uno de los integrantes para dejarlo en riesgo de eliminación del estelar culinario de Chilevisión.

Al final, Sergi Arola se inclinó por nominar a Joaquín Winter, y explicó que según su parecer, no había probado el caviar que preparó.

"Me duele bastante, no me gusta perder y menos con platos así. Hay algo que es importante, que he dicho muchas veces. Desde que empecé este oficio me enseñaron que lo más importante es probarlo todo", manifestó el chef español.

"Lo probé y lo probó Carlos (Díaz) y no lo encontramos salado. Los gustos son subjetivos. Lo tomo como una crítica constructiva y haré todo lo posible por mejorar", se defendió el nominado, que podría dejar El Discípulo del Chef en el próximo episodio.