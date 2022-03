Gastón Salgado confirmó que protagonizará la nueva teleserie nocturna de Mega

Gastón Salgado adelantó que la nueva nocturna de Mega será de época y se ambientará en los años 30. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 22 de Marzo 2022 · 10:15 hs

El actor Gastón Salgado, reconocido por su participación en múltiples series y películas chilenas, debutará dentro de los próximos meses en teleseries de la mano de Mega.

Según confirmó el intérprete a EL DÍNAMO, formará parte del elenco de la nueva producción nocturna, la que reemplazará a Amar Profundo, que aún está al aire. Allí, dará vida a uno de los roles protagónicos de la historia.

“Se llama Hijos del Desierto, es una historia que ocurre en los años 30, dos hermanos que los separan al nacer, su padre acribillado en la matanza de Santa María y ahí ocurre la historia”, adelantó Salgado en medio de la celebración de los Premios Caleuche.

El actor reconoció que hasta el momento “es bien entretenido, ya estoy en las lecturas de texto” y destacó que para él “es algo nuevo porque nunca había hecho una teleserie, son ocho meses de grabaciones, otro ritmo al del cine y las series”.

“Y nada, contento, siento que es un gran desafío, el personaje es muy bonito”, aseguró Gastón Salgado.

El artista, quien fue premiado como Mejor Actor de Soporte en Cine, había participado anteriormente en producciones como El Reemplazante, Héroes Invisibles, La Jauría, entre otras producciones, por lo que Hijos del Desierto será su debut en el género.

Consultado por los motivos que lo llevaron a aceptar este nuevo desafío laboral, sostuvo que “Chile cambió, hubo un estallido, una pandemia, entonces todo lo que sea trabajo hay que aceptarlo”.

“Es un proyecto muy interesante, es una teleserie muy potente que aborda temáticas muy contingentes porque pese a que transcurre en los años 30, es muy actual y yo creo que eso me llama la atención, independiente del formato, si la historia está bien hecha y bien contada, yo feliz”, argumentó.

Junto con eso, Gastón Salgado reconoció que no había incursionado en teleseries antes porque “yo creo que no me sentía preparado para todo lo que significa estar en una teleserie, por disposición, el tiempo, los meses de grabación y ahora, quizás, estoy más grande y mejor preparado”, cerró.