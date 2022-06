Gesto de su hijo Bautista emocionó a Benjamín Vicuña y Pampita: "Me siento muy orgulloso de ti"

Sus papás se mostraron orgullosos por el trabajo voluntario de Bautista Vicuña en un barrio vulnerable de Buenos Aires. INSTAGRAM

Por: Juan Pablo Ernst 06 de junio 2022 · 12:26 hs

"¿Para mí?", preguntó el niño emocionado cuando Bautista, el hijo de Benjamín Vicuña y Pampita, le ofreció una gorra de regalo.

Y cuando él le respondió: "Sí, para vos", el pequeño no pudo aguantar la emoción y se lanzó a darle un abrazo.

La escena, que luego el joven Bautista Vicuña subió a su cuenta de Instagram, no sólo emocionó a los niños y adultos del barrio de escasos recursos que visitó al ser invitado por la ONG Asociar, sino que hinchó de orgullo el pecho de sus padres.

"Me siento muy orgulloso de ti", escribió Benjamín Vicuña tras observar el video en el que su hijo se acerca al niño para obsequiarle su gorra al finalizar la actividad.

Todo ocurrió el fin de semana, cuando el adolescente visitó uno de los barrios vulnerables de la capital de Argentina para realizar trabajo social en terreno.

Luego de compartir por horas con los residentes del lugar, y antes de abandonarlo para volver a la comodidad de su hogar, Bautista Vicuña decidió dejarle su gorra de recuerdo a un emocionado niño.

Más tarde, al recordar el momento cuando subió el video a su cuenta de Instagram, el hijo de Benjamín Vicuña y Carolina Ardohain, escribió: “Asociar me invitó a participar de una tarde junto a los chicos del barrio Garrote. Fue muy lindo”.

"Le regalé una gorra a uno de los chicos con el que tuve la suerte de pegar buena onda", agregó.

Pero el emocionado Benjamín Vicuña y la no menos orgullosa Pampita, quien le escribió varios emojis de corazones, no fueron ni de lejos los únicos en felicitar la actitud desprendida de Bautista, pues sus seguidores no fueron ajeno a esto y lo felicitaron en sus comentarios en Instagram en los últimos días.

Mire el emotivo momento a continuación en el video pubicado por Bautista Vicuña: