Gino Costa asumirá la conducción del Buenos Días a Todos en reemplazo de Carolina Escobar

Por: Juan Pablo Ernst 18 de octubre 2022 · 14:54 hs

El periodista Gino Costa asumirá la conducción del matinal Buenos Días a Todos, luego de que TVN confirmara la renuncia de Carolina Escobar.

De esta forma, y a poco más de un año de su salida del programa, el profesional será el responsable de animar el espacio televisivo que en poco tiempo se quedó sin sus rostros ancla, tras la salida primero de Gonzalo Ramírez.

En todo caso, Página7 aseveró que fuentes del canal informaron que el regreso de Gino Costa al matinal será con compañía.

Según le detallaron, el actual animador del programa Buen Finde conducirá el Buenos Días a Todos junto a los periodistas Rafael Venegas y Nathalie Catalán.

El adiós de Carolina Escobar

Una vez que TVN dio a conocer la renuncia de Carolina Escobar a su programa matinal, la periodista explicó las razones que la llevaron a tomar esta decisión, tras permanecer durante 9 años en el canal público.

"Mi idea es poder terminar de estudiar", reveló la profesional. Aseguró también que "las horas del día no me alcanzaban, y a mí me gusta estar en todas".

"Tengo que aprender de una vez por todas. Tengo una familia que me apoya, y también tengo que estar con ellos", manifestó en su despedida.

Además, dio a conocer que tiene el propósito de enfocarse totalmente en los proyectos que más la motivan, y que tienen que ver con la sustentabilidad. Un tema que potenciaba a través del programa Cuál es tu Huella, por la señal de 24 Horas.

