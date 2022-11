Gissella Gallardo desclasificó llamada de Mauricio Pinilla tras su debut en TNT Sports

Gissella Gallardo es panelista de Todos Somos Técnicos. TNT SPORTS.

Por: Rodrigo León 29 de noviembre 2022 · 09:46 hs

Gissella Gallardo, periodista, debutó la semana pasada como el nuevo refuerzo de TNT Sports para el Mundial de Qatar 2022.

En conversación con Publimetro contó que su llegada al canal deportivo se gestó luego de que el director de Todos Somos Técnicos “vio una nota en la prensa, en donde yo decía que me gustaría retomar mi carrera, aduciendo a que nunca es tarde”.

“Se comunicaron conmigo, me hicieron la propuesta y yo la verdad es que como nunca, sin miedo, acepté participar”, agregó.

Tras su arribo al espacio conducido por Manuel de Tezanos, aseguró que se ha sentido “súper acogida, respetada y apoyada” por sus compañeros.

“Mis amigos me han dicho que cómo tuve las agallas de sentarme con personajes reconocidos del fútbol, como si nada a hablar de un tema que es conocido para mí, pero desde otro punto de vista”, comentó.

Aún así, Gissella Gallardo aseguró que ante su llegada a TNT Sports “me ha servido sentirme muy segura, porque me he preparado estudiando, preguntando y viendo los partidos”.

De hecho, no descarta seguir en la pantalla chica. “Si se da me gustaría, no me cierro a nada. Pero farándula no va con mi personalidad, eso te podría decir que no lo haría. Todo lo demás, que sea aprender y trabajar, feliz”, admitió.

La llamada de Mauricio Pinilla a Gissella Gallardo

En medio de la entrevista, Gissella Gallardo fue consultada por si había recibido algún comentario o tip de parte de su ex pareja, Mauricio Pinilla.

“Mauricio ha visto poco el programa. Aprovecha de verlo cuando va a la casa a ver los niños, mientras yo estoy en el canal”, partió diciendo.

Sin embargo, Gissella Gallardo reveló que el ex futbolista “me llamó para felicitarme y orientarme en cosas más técnicas de TV”.

“De fútbol nada, porque sabe que sé. No cosas tan concretas, pero de que sé, sé. Además, mi rol en el programa es opinar bajo otro punto de vista, no como experta de fútbol, para eso tengo compañeros que son secos en eso”, cerró.