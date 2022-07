Gonzalo Ramírez molesto por consideración con reos del Tren de Aragua: "No digo que los humillen"

"Se me está saliendo la cadena", reconoció el periodista al notar que estaba elevando su voz. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 27 de julio 2022 · 16:58 hs

Un llamado a "trabajar todos juntos" para enfrentar situaciones como la ocurrida con los integrantes del Tren de Aragua encarcelados en Arica, realizó el periodista Gonzalo Ramírez durante el Buenos Días a Todos.

Precisamente la solicitud que hicieron los gendarmes de recinto penal del extremo norte, en cuanto a que miembros de esa agrupación sean trasladados a otra cárcel, fue lo que detonó la molestia del periodista, que luego ofreció sus disculpas por haber alzado la voz al hablar del tema.

De acuerdo a lo manifestado por los gendarmes del penal ariqueño, no tienen las condiciones requeridas para controlar de manera efectiva a los miembros del denominado Tren de Aragua.

Respecto de los integrantes de esta agrupación que siguen en libertad, la policía ha confirmado que continúan con sus extorsiones y amenazas a comerciantes y personas particulares.

Frente a este hecho, Gonzalo Ramírez cuestionó las consideraciones que se tienen en el trato a los detenidos que pertenecen a la agrupación.

"Siempre que se habla de estos temas, se habla mucho del populismo penal", planteó el conductor del matinal de TVN.

Y de inmediato se preguntó: "¿por qué tanta consideración con sujetos de esta calaña?".

Para dejar en claro su punto de vista y que no se prestara a malas interpretaciones, detalló que "no digo que los humillen, ni que los torturen".

Problemazo

Respecto de por qué estos delincuentes encarcelados no son trasladados a otros penales del país, Gonzalo Ramírez cuestionó los motivos.

"Dicen 'no, porque van a estar lejos de su abogado'. Bueno, que hablen por teléfono, si al abogado no lo necesitan para que le ponga el 'tuto' ni el 'tete'", manifestó con molestia y alzando la voz.

El periodista notó de inmediato que se estaba pasando de revoluciones y le pidió disculpas a sus compañeros de trabajo y a los telespectadores.

"Perdón, a lo mejor se me está saliendo la cadena. Pero me molesta eso, tanta consideración que a veces no se tiene con otras personas", manifestó el conductor del matinal.

"Yo creo que acá debemos asumir que tenemos un problemazo. Y creo que requerimos de la mayor generosidad. Esto no se produjo este mes, se viene fraguando poco a poco, pero hace rato", reflexionó el periodista.

Gonzalo Ramírez llamó al final de sus palabras a "trabajar todos juntos en esto. Ojalá trajéramos a los expertos de aquellos países que han tenido en algo éxito frente a estos peligros".