Gonzalo Ramírez retomó la conducción del Buenos Días A Todos con renovado look

Gonzalo Ramírez conduce junto a Carolina Escobar el Buenos Días A Todos. TVN.

Por: Rodrigo León 20 de junio 2022 · 09:41 hs

Después de un mes, el periodista Gonzalo Ramírez retomó este lunes sus labores como animador del matinal Buenos Días A Todos junto a Carolina Escobar.

El ex conductor de noticias apareció en el programa, además, con un renovado cambio de look, donde optó por rapar su cabellera.

“Estamos acá bien uniformados y llega Gonzalo a sumarse al equipo. Muy contentos de tenerlo de vuelta”, anunció Escobar al iniciar la edición de este lunes del matinal de TVN. “¿Cómo están chiquillos? ¡Muchas gracias! ¡Qué rico verlos de nuevo!”, afirmó Ramírez.

Además, también se refirió al cambio de look al que se sometió previo a volver al espacio, donde se generaron diversas bromas entorno a ello.

“Me pelé así, pero el pelo me crece muy rápido. Me estaba haciendo un tratamiento porque se me cayó el pelo, y no resultó. Aproveché que estaba libre y me pelé”, aseguró el periodista.

La ausencia de Gonzalo Ramírez del Buenos Días A Todos

Gonzalo Ramírez anunció el pasado 18 de mayo que se ausentaría un tiempo del Buenos Días A Todos por recomendación médica.

En esa oportunidad se refirió a ello a través de su cuenta de Instagram, donde señaló que “les cuento por esta vía que me ausentaré un tiempo por recomendación médica. Es muy importante para mí comunicarlo, ya que respeto mucho a la teleaudiencia”.

“Agradezco a quienes gustan de mi trabajo y me siguen, y por supuesto, a mi equipo. Un abrazo”, agregó en esa oportunidad.

Gonzalo Ramírez no se refirió ni en esa ocasión y tampoco este lunes cuando retomó sus labores en el Buenos Días a Todos, respecto al motivo tras su ausencia del programa.