Gonzalo Ramírez se ausentará temporalmente del Buenos Días A Todos

Gonzalo Ramírez utilizó su cuenta de Instagram para realizar el anuncio. TVN.

Por: Rodrigo León 19 de mayo 2022 · 09:18 hs

El periodista Gonzalo Ramírez anunció que deberá ausentarse temporalmente de la conducción del matinal Buenos Días A Todos.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el comunicador publicó una pequeña declaración, en la que detalló que “me ausentaré un tiempo del matinal por recomendación médica”.

“Es muy importante para mí comunicarlo, ya que respeto mucho a la teleaudiencia”, añadió el animador de TVN.

Ramírez quiso agradecer a quienes “gustan de mi trabajo y me siguen”, incluyendo a su equipo de trabajo a quienes les envió un abrazo.

El conductor de Buenos Días A Todos no entró en mayores detalles respecto a qué le ocurrió y por qué un médico le recomendó alejarse del matinal de TVN. Además, restringió los comentarios en la publicación.

Este jueves, Carolina Escobar dio inicio a la edición del programa acompañada del meteorólogo Iván Torres y de su colega Rafael Venegas. Ahí aprovechó de enviarle un mensaje a su compañero de labores.

“Le mandamos un besito grande a Gonzalo, que se recupere luego. Esperamos que este durmiendo y no nos esté viendo”, dijo, bromeando.

Por su parte, Venegas le envió “toda la fuerza y todo el apoyo, le damos un aplauso para poder mandarle toda la buena vibra a Gonzalo, un buen compañero”.

La otra salida que afectó a Buenos Días A Todos

La salida temporal de Gonzalo Ramírez del Buenos Días a Todos ocurre a solo un par de semanas de que María Luisa Godoy se despidiera del programa tras seis años.

“Tomamos una decisión familiarmente. Yo hoy me vengo a despedir del ‘Buenos días a todos’. Me vengo a despedir con muchísimo amor a todos ustedes, que me aguantaron seis años acá en el matinal. Seis años es una vida, parte importante de mi vida”, dijo la animadora en ese entonces.

Si bien no entregó mayores detalles de su decisión, solo entregó “palabras de mucho agradecimiento, a todos los que nos ven y al equipo, a los ocho productores ejecutivos”.