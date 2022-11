Gonzalo Valenzuela: "Yo he sido mucho más abusado que todas las mujeres que conozco"

“A mí me pasa algo muy particular, que es la estupidez del ‘Manguera’… Esa fue la primera pega que tuve hace 20 años y hasta el día de hoy sigue (el acoso)", indicó. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Cristián Meza 27 de noviembre 2022 · 10:22 hs

Gonzalo Valenzuela fue parte de la última edición del programa Tenemos que Hablar de Sexo, conducido por Tonka Tomicic, donde dio cuenta del acoso sexual que ha sufrido durante toda su carrera.

En la ocasión, al actor chileno se le mostró un clip donde Jorge Zabaleta y Rodrigo Muñoz, con quienes compartió en las tablas, señalaron que Valenzuela recibía “las propuestas indecentes más fuertes”.

Esto fue ratificado por Valenzuela, quien confesó que “yo he sido mucho más abusado que todas las mujeres que conozco”.

“Que te griten en la calle, que te toquen el poto. Todo aquello de lo que estamos en contra, a mí me pasa constantemente”, indicó, junto con señalar que le llegan fotos ”de minas en pelotas y yo digo ‘¿por qué’ si yo denunciara eso, sería terrible”.

El actor sostuvo que esta situación la ha vivido los últimos 20 años, y si bien no responde a un rol en particular, reconoció que haber dado vida a “El Manguera”, fue el detonante de todas estas actitudes en el público femenino.

Gonzalo Valenzuela recibió este apodo al ser parte de la obra Sinvergüenzas, dirigida por Liliana Ross como la versión chilena de Full Monty, donde todos los actores terminaban desnudos en el escenario.

“A mí me pasa algo muy particular, que es la estupidez del ‘Manguera’… Esa fue la primera pega que tuve hace 20 años y hasta el día de hoy sigue (el acoso). Es vulgar, a mí me molesta profundamente”, aseveró.

El intérprete y modelo aseguró que "entró a un lugar y dicen, mira, ahí viene El Manguera. ¿Por qué tienen que estar pensando en el porte de la pichula (sic) que tengo? ¿Qué es esa ordinariez?”.

Gonzalo Valenzuela detalló que este apodo genera “envidia” en el público masculino.

“Empieza la envidia. Ahí viene el hueón (sic) del que todas las minas hablan…. Y el pene, lamentablemente, es una condición para el hombre, el que tiene el pene chico y el que tiene el pene grande”, argumentó, apuntando que "a mí me ha traído muchos problemas, porque los hombres me tienen rabia y yo dijo, ‘¿por qué’?”.