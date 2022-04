Gonzalo Valenzuela lanza duro desmentido a Me Late: "¡Se pasaron!"

Gonzalo Valenzuela aseguró que su relación con Maite Orsini no ha terminado. MEGA.

Compartir











Por: Rodrigo León 07 de Abril 2022 · 13:39 hs

El actor Gonzalo Valenzuela se valió de su cuenta de su cuenta de Twitter para lanzar un duro desmentido al programa Me Late.

Esto ocurre luego de que el espacio que emite TV+ aseguraran que el intérprete podría volver a vivir con su ex pareja, Juana Viale, en medio de rumores de un posible fin de la relación que tenía con Maite Orsini.

“Gonzalo Valenzuela va a volver a vivir con su ex, Juana Viale, en Argentina. Tomaron la decisión, ellos se van a vivir juntos en Córdoba”, lanzó la periodista Mariela Sotomayor, precisando que esto no significa que retomaran la relación, sino que se debería a que está grabando una nueva serie llamada Closer, para así estar cerca de sus hijos.

A sus palabras se sumó Francisco Helzinki, quien complemento que esto no sería la primera vez puesto que cuando el actor terminó su relación con María Gracia Omegna, se fue de Chile para “evitar la polémica” y “se va a Argentina a vivir con Juana Viale”.

Además, Sotomayor acotó que actualmente, la argentina está casada con el arquitecto Agustín Goldenhorn.

La respuesta de Gonzalo Valenzuela

La información emanada desde Me Late no cayó para nada bien a Gonzalo Valenzuela, por lo que, de forma inédita quiso salir a desmentir tajantemente lo que conversó el panel.

“Según yo, el propósito principal del periodismo es proporcionar información veraz. Si hay lucro, ¿esto sería una especie de estafa? ¿Hablan sin saber nada y con autoridad? Qué feo engañar, ¿no?”, dijo de entrada el actor que fue parte de la teleserie Demente.

Junto con eso, el intérprete aprovechó de aclarar que su relación con Maite Orsini no ha terminado, que no se va a Córdoba y que Closer no es una serie, sino que una obra de teatro.

“Amo a mi mujer, no voy a Córdoba y Closer es una obra de teatro… ¡Se pasaron!”, remató Gonzalo Valenzuela.