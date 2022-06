Gonzalo Valenzuela responde tras ser acusado de no pagar en restaurant: "Mala la cosa"

Gonzalo Valenzuela se tomó con humor la acusación en su contra.

Compartir











Por: Rodrigo León 08 de junio 2022 · 13:03 hs

Gonzalo Valenzuela ocupó su cuenta de Instagram para responder a la acusación que hizo el programa Socios del Espectáculo de El Trece respecto a no pagar la cuenta de un restaurant.

La panelista Paula Varela aseguró que el hecho ocurrió en una famosa pizzería del barrio Palermo de Buenos Aires hasta donde llegó acompañado de sus hijos, para luego retirarse sin pagar la cuenta de lo que había consumido.

Según detalló, la situación se tornó confusa puesto que en todo momento los niños estuvieron inquietos, mientras el actor chileno salía una y otra vez a fumar. Esta situación llamó la atención de los garzones, quienes no le quitaron los ojos de encima.

“Ellos no estaban como quietos en la mesa como el que va, come, pide y se va. Entonces ya los mozos estaban tras la movida como atentos. De repente, él sale a fumar, los chicos empiezan a joder, que uno subía, el otro no, lo mareaban al mozo, estaba medio perdido. Y en una, él entra, agarra a los tres pibes y empieza a enfilar para la puerta”, relató Varela,

Posterior a eso, aseguró que “el actor y los tres pibes se empezaron a marchar cruzando la Avenida del Libertador, camino a Barrio Parque al fondo. El mozo salió diciéndole ¡señor, señor!. No, llegó y se marchó”.

La respuesta de Gonzalo Valenzuela ante la acusación

Hora después de que se conociera esta información, Gonzalo Valenzuela se valió de su cuenta de Instagram para salir a desmentir al programa Socios del Espectáculo respecto al supuesto no pago de la cuenta de esta pizzería de Palermo.

En una Storie, el actor chileno consignó que “ta mala la cosa, pero la pizza está pagada”, precisó el actor junto a un emoji riendo. Luego, cerró el tema con un “saludos a todos”.