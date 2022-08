Guarello reveló que recuperó auto robado en encerrona: "Hecho mier..."

Juan Cristóbal Guarello aseguró que ya está arreglando el auto que recuperó. INSTAGRAM.

Por: Gaspar Marull 27 de agosto 2022 · 12:34 hs

El periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello reveló que logró recuperar el auto que le robaron en una encerrona en la Autopista Central, la que ocurrió durante julio de este año.

Aquella conversación surgió durante el último capítulo de Podemos Hablar, transmitido en Chilevisión que también contó con la participación de Fernanda Hansen, Elena Muñoz y “El Rumpy”. En esa instancia Guarello comentó que le devolvieron su auto pero que estaba “hecho mier...”.

El periodista también aprovechó el espacio televisivo para evaluar a los antisociales como “poco hábiles” al momento de cometer el atraco.

“Recuperé el auto… Hecho mier… pero ya lo estamos arreglando”, comentó Guarello a Julio César Rodríguez, quien temporalmente está conduciendo Podemos Hablar hasta que se reincorpore Jean Philippe Cretton al programa tras sus vacaciones.

Rodríguez por su parte, compartió cuando a él le hicieron una doble encerrona en la comuna de Providencia, en Santiago, donde con mucha pericia logró escapar de los delincuentes frustrando el intento de asalto..

“Tienes habilidad”, dijo el ex comentarista deportivo de ADN Radio, reconociendo que él no tuvo la misma suerte, teniendo que entregar su auto a los antisociales.

Guarello explicó que los ladrones le solicitaron su billetera pero que él no accedió a entregarla porque “ahí tenía el carnet de mi hijo. La billetera no se las iba a pasar y no se las pasé”, cerró.

Guarello contra la Doctora Cordero

En este capítulo de Podemos Hablar, Juan Cristóbal Guarello también aprovechó de hacer sus descargos contra la diputada María Luisa Cordero, acusando que tiene una mala práctica de entregar diagnósticos “al aire”, sobre todo tras lo ocurrido en ADN Radio.

“Eso está muy mal y ella dijo que tenía un problema con la rabia”, acusó el periodista.

“Ella está muy segura de sus credenciales intelectuales, pero no está segura de sus credenciales sociales, es una arribista, tiene ese problema, es lo que Joaquín Edward Bello llamaría un siútico (...) Ya que ella da un diagnóstico de cada persona, el suyo es arribismo, arribismo enfermizo”, concluyó Guarello.