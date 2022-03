HBO Max, Netflix, Disney+ y Amazon: dónde ver las películas nominadas al Oscar

Pese a que varias nominadas al Oscar están en streaming, también hay otras que aún no se encuentran en plataformas como Netflix, HBO Max, Amazon Prime y Disney+.

Por: Rodrigo León 25 de Marzo 2022 · 15:18 hs

A solo pocos días de que se celebre una nueva edición de los Premios Oscar, de seguro son muchos los que aún están pensando en dónde y cómo ver aquellas películas que están nominadas al galardón más importante del cine a nivel mundial.

Aunque gran parte de ellas debutó en los distintos cines, muchas otras lo hicieron directamente en servicios de streaming como HBO Max, Netflix, Disney+ y Amazon Prime, entre otras.

Por lo mismo, quisimos preparar un listado con todas aquellas películas que están nominadas para la edición de este año de los Premios Oscar en las distintas plataformas, para que en estos días que quedan previa a la ceremonia que se celebrará este domingo desde Los Ángeles, California.

Revisa el listado a continuación:

Netflix

Netflix es el servicio que más películas nominadas a los Oscar puedes encontrar. Entre ellas se encuentran Madres Paralelas, El Poder del Perro, No Miren Arriba, Tick Tick… Boom!, Fue La Mano de Dios, Los Mitchell contra Las Máquinas, La Hija Oscura, Robin Robin, Tres canciones para Benazir, Enséñame el camino a casa y Audible.

HBO Max

En HBO Max, tanto, las únicas que podrás encontrar disponibles son Dune y King Richard.

Amazon Prime

En Amazon Prime se encuentran tres películas nominadas a los Premios Oscar: Being The Ricardos, Coming 2 America, CODA.

Disney+

En Disney+ es posible encontrar no solo aquellas que están nominadas al Oscar a Mejor Película Animada, sino que también están West Side Story, Encanto, Cruella, Raya y el Último Dragón, Luca, Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos.

Apple TV

En Apple TV, hasta el momento, podemos encontrar la película La Tragedia de Macbeth.

Aún por confirmar

Pese a que el listado de nominados a los Premios Oscar que se encuentran en distintas plataformas de streaming es variado, aún hay muchas cintas que si bien postulan al galardón, aún no es posible encontrarlas en los distintos servicios como Netflix, HBO Max, Disney+ y Amazon Prime.

Entre ellas encontramos a Spider-Man: No Way Home, Spencer, Licorice Pizza, Drive My Car, Nightmare Alley, House of Gucci y No time To Die.