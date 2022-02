HBO Max confirma que Spider-Man: No Way Home se sumará a su catálogo "próximamente"

Spider-Man: No Way Home se estrenó el pasado mes de diciembre en cines.

Por: Rodrigo León 10 de Febrero 2022 · 09:13 hs

Tras su exitoso debut en los cines, una de las grandes dudas era en qué plataforma de streaming podremos encontrar Spider-Man: No Way Home en el futuro.

Y aunque para Estados Unidos, según información publicada por diversos medios, será Starz el servicio que albergará la cinta protagonizada por Tom Holland por el acuerdo que mantienen con Sony, hasta el momento se desconocía qué pasaría con Latinoamérica.

Según pudo confirmar EL DÍNAMO, será HBO Max la que “próximamente” sumará a su catálogo la película que forma parte del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel, por sus siglas en inglés) y que tiene en su elenco a nombres como Zendaya y Benedict Cumberbatch.

La confirmación llega luego de que la apuesta de Marvel lograra obtener una nominación a los Premios Oscar en la categoría Mejores Efectos Visuales, pese a que se había iniciado una campaña para alcanzar la más importante: Mejor Película, lo que no prosperó.

Spider-Man: No Way Home es la tercera película de la saga que encabezó Tom Holland y cuyas otras cintas se encuentran repartidas en diversos servicios. Por ejemplo, en Netflix podemos encontrar Spider-Man: Homecoming (2017), mientras que en Amazon Prime está Spider-Man: Far From Home (2019).