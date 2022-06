HBO estaría trabajando en una secuela de Game of Thrones protagonizada por Kit Harrington

Kit Harrington interpretó durante ocho temporadas a Jon Snow en Game of Thrones. HBO.

Por: Rodrigo León 17 de junio 2022 · 13:20 hs

A tres años de cerrar la historia de los Siete Reinos y a solo semanas del debut de su precuela, HBO estaría trabajando en un nuevo proyecto ligado al universo de Game of Thrones, popular serie que se emitió entre 2011 y 2019.

El proyecto estaría centrado en Jon Snow, personaje interpretado por Kit Harrington, y en la continuación de su historia, luego de emprender rumbo hacia el norte de El Muro junto a los Salvajes y la Guardia de la Noche tras ser exiliado de Westeros por el asesinato de Daenerys Targaryen.

De hecho, se está trabajando en incluir al actor que dio vida a este rol durante las ocho temporadas, informó The Hollywood Reporter.

La nueva serie centrada en Jon Snow, incluso, podría traer de regreso a otros conocidos personajes de Game of Thrones como Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner) y Brienne of Tarth (Gwendoline Christie).

Este proyecto sería la séptima producción ligada al universo creado por George R.R. Martin que se trabaja en HBO. Ella se sumaría a House of the Dragon, la precuela que debutará en agosto.

Hasta el momento, Kit Harrington y tampoco sus representantes se han referido públicamente a esta nueva apuesta.

El estreno de House of the Dragon

El próximo 21 de agosto debutará, tanto en HBO como en HBO Max, la precuela de Game of Thrones, que lleva por título House of the Dragon.

Esta producción se centrará en la historia de la Casa Targaryen, basada en el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin, y se ambientará 200 años de los hechos que vimos en su serie madre. El escritor, además, oficia como co-creador y productor ejecutivo.

El elenco está encabezado por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.