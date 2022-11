HBO filtra por error la fecha de estreno de la serie The Last of Us

La serie The Last of Us es una adaptación del popular videojuego del mismo nombre. HBO.

Por: Rodrigo León 02 de noviembre 2022 · 10:06 hs

HBO filtró sin querer la fecha de estreno de la serie The Last of Us, protagonizada por Pedro Pascal junto a Bella Ramsey, y que está basada en el popular videojuego.

La cadena estadounidense, por error, publicó una pequeña descripción en su plataforma HBO Max, donde consignaba: “Una vista previa de la serie dramática post-apocalíptica basada en el videojuego aclamado por la crítica. Se estrena el 15 de enero”.

Varios usuarios en Estados Unidos lograron captar este pequeño texto, viralizándolo en redes sociales.

¿De qué se trata The Last of Us?

The Last of Us es una serie dramática original de HBO basada en el aclamado videojuego del mismo nombre, desarrollado por Naughty Dog en exclusiva para las plataformas PlayStation.

La serie contará lo que sucede veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida. Joel (Pedro Pascal), un experimentado superviviente, es contratado para sacar del contrabando a Ellie (Bella Ramsey) -una niña de 14 años- de una opresiva zona de cuarentena.

Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convertirá en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deberán atravesar Estados Unidos dependiendo el uno del otro para sobrevivir.

La ficción cuenta con las actuaciones de Gabriel Luna como Tommy, mientras que Anna Torv será Tess. También participan Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill.

Storm Reid será Riley, Merle Dandridge dará vida a Marlene. Mientras que Jeffrey Pierce actuará como Perry, Lamar Johnson será Henry, en tanto que a Keivonn Woodard lo veremos como Sam.

Además, la producción contará también con las destacadas actuaciones de Graham Greene como Marlon, Elaine Miles como Florence, Ashley Johnson y Troy Baker.