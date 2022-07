"Hablé con gente del canal": entregan nuevos detalles del presunto romance entre Julián Elfenbein y María Elena Swett

Mariela Sotomayor dijo que le parece "una pareja maravillosa" la conformada por Mané Sweet y Julián Elfenbein. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 28 de julio 2022 · 12:59 hs

De nada le sirvió a Julián Elfenbein el desmentido que hizo hace unos días, cuando le preguntaron sobre una relación amorosa que mantendría con la actriz María Elena Sweet.

Y es que junto con plantear que "no tengo nada que hablar de mi vida privada", el conductor de The Voice Chile aseguró en la ocasión que las versiones de que estaría emparejado con la artista "son rumores, nada más que eso".

"Yo sólo te puedo decir que hoy día estamos a esta hora conversando de The Voice Chile y estamos muy contentos por los chicos y las chicas que se han presentado", dijo luego el también animador de Pasapalabra, para no dar pie a otras preguntas por el estilo.

No le cree

Sin embargo, no todos le creyeron a Julián Elfenbein cuando habló que todo eran solamente rumores sin fundamento.

Y una de las personas a las que no convencieron las palabras del conductor de The Voice Chile fue la periodista Mariela Sotomayor, que el lunes volvió como panelista a Me Late, tras ausentarse unas semanas por un tema de salud.

De hecho, la profesional no solo desmintió a Julián, sino que aseguró que el romance entre el rostro de Chilevisión y la talentosa actriz se ha ido consolidando con el paso de las semanas.

"El otro día estuve hablando con alguien del canal (Chilevisión), que me decía que ellos tienen certeza de que sí, esta cosa estaría en serio", le aseguró Mariela a los otros panelistas del programa que transmite TV+, y al que la periodista está yendo un par de veces a la semana como parte de su proceso de recuperación.

Y tan segura estaba de lo buena que era su fuente, que la panelista del Me Late les insistió a sus compañeros de trabajo que efectivamente hay una relación entre Julián Elfenbein y Mané Sweet y aseguró que para ella el periodista y la actriz le parecen "una pareja maravillosa".