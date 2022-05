"Hacía de todo...": Cata Pulido destapó acoso de conocida actriz a productor

Catalina Pulido aseguró que la actriz en cuestión actualmente está en pantalla. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 17 de mayo 2022 · 12:56 hs

En medio de las reacciones del medio actoral ante la condena a cinco años y un día para Nicolás López por dos casos de abuso sexual, la actriz Catalina Pulido aprovechó la vitrina del programa Las Indomables para revelar el controvertido actuar de una conocida actriz con un productor de teleseries.

Junto a Patricia Maldonado, la colorina estaba comentando todas las alternativas respecto a la condena al cineasta. Y luego de que la ex panelista del Mucho Gusto opinara que todo lo generado por el juicio y el fallo no era más que "un show mediático", fue Pulido la que tomó la palabra para relatar un caso que, según ella, entrega otra perspectiva sobre lo ocurrido con López.

De acuerdo a lo indicado por Catalina Pulido, lo que relató se lo contó el mismo productor de televisión que vivió en carne propia la situación en la que una reconocida actriz intentó seducirlo para obtener el papel en una teleserie.

"Yo no voy a dar nombres. Pero recuerdo que en una teleserie yo estaba negociando mi contrato y un productor muy conocido me contó que una compañera, una actriz muy conocida y que en este minuto está en pantalla, se le ponía encima de la mesa y le hacía de todo al compadre para que le diera trabajo", aseveró Pulido.

Y a continuación preguntó en el programa que se transmite por YouTube: "¿Qué hubiera pasado si ella dice me tocó, me violó, abusó de mí, fue malo. ¿Cómo lo comprueban?".

Sin filtro

Una pregunta que quedó sin respuesta, igual que la que realizó Patricia Maldonado, quien en el mismo espacio cuestionó la cobertura mediática al caso de Nicolás López: "¿Por qué uno tiene más prensa y otros no?".

"No estoy defendiendo a ningún hue... acosador. Esos hue... deben ser castrados. No darle una pastilla, no. Cortado", lanzó sin filtro la conductora de Las Indomabes.

El director de cine Nicolás López fue condenado a cinco años y un día por dos casos de abuso sexual por parte del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar. La defensa del cineasta, sin embargo, confirmó que apelará a dicha resolución.