Harry Styles interpretó "Gracias a la Vida" durante su show en Chile

INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 02 de diciembre 2022 · 10:48 hs

Con un especial homenaje a Violeta Parra y un guiño a Christine McVie, la recientemente fallecida vocalista del grupo Fleetwood Mac, el cantante británico Harry Styles llevó a cabo su esperado concierto en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El ex One Direction se presentó este jueves en el recinto floridano en su primer espectáculo en nuestro país en el marco de la gira Love On Tour.

El también actor británico, que se ha instalado entre los artistas más populares del momento, cumplió con las expectativas de los miles de fans que llegaron al recinto y, sobre todo, de aquellos que habían llegado desde regiones y pernoctaron en las afueras del estadio.

El homenaje de Harry Styles a Violeta Parra se produjo ya avanzado el show, pero impactó fuerte y se viralizó rápidamente por las redes sociales.

Todo ocurrió luego de que Harry Styles interpretara What Makes You Beautiful, uno de los grandes éxitos de One Direction, cuando en la introducción del tema Late Night Talking, sonaron al piano los sones de la canción Gracias a la Vida de la cantautora nacional.

El show tuvo una interrupción

A las 3 de la tarde comenzaron a ingresar los espectadores y cinco horas después se dio inicio al show con la telonera Koffe.

Entre el término del espectáculo de la cantante y el ingreso de Harry Styles al escenario se produjo un momento de gran emoción colectiva, cuando todo el público presente en el Estadio Bicentenario de La Florida interpretó la canción Rapsodia Bohemia, del grupo británico Queen.

"Estoy muy feliz de estar aquí en Santiago con ustedes", aseguró el artista en español.

Luego, durante 45 minutos interpretó diversos temas de sus discos más populares, como Harry’s House, que es el segundo más escuchados en Spotify a nivel global, o Fine Line.

Transcurrido ese tiempo, el show se detuvo durante ocho minutos. Por los parlante se escuchó una voz que pidió calma y explicó que la idea era descongestionar las primeras filas.

Una medida que el artista tomó también en los espectáculos que presentó en Colombia y Perú.

Tras el receso, Harry Styles regresó al escenario hasta completar su show en medio del delirio de sus miles de fans.