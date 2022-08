Harry Styles quedó mudo con propuesta de matrimonio en pleno show

Harry Styles se encuentra en medio de su gira Love on Tour. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 04 de agosto 2022 · 15:29 hs

Harry Edward Styles, conocido simplemente como Harry Styles, quedó sorprendido ante la propuesta de matrimonio que hizo un asistente al concierto que realizó en Lisboa, Portugal, hace unos días.

Todo comenzó cuando en medio del show, un joven le pidió el micrófono para “cantarle dos líneas a su novia”, con quien lleva poco más de un año de relación.

El cantante británico quedó sorprendido ante la propuesta y le preguntó al público: “¿Obtienen el micrófono por un poco más de un año juntos?”.

Lejos de hacerse problemas, Harry Styles accedió a la petición y le entregó el micrófono. De esta forma, el sujeto comenzó a cantar “Can't Help Falling in Love” de Elvis Presley.

Mientras las cámaras del estadio captaban todo el momento, el intérprete de “As It Was” le pedía a todos que la corearan.

El ex integrante de One Direction quedó estupefacto con la situación, la que no terminaría ahí. A los segundos, el hombre sorprendió a las miles de personas en el Altice Arena de Lisboa al sacar un anillo y proponerle matrimonio a su pareja.

Harry Styles quedó sin palabras, mientras en las pantallas se veía cómo la mujer tomaba el micrófono para responder a la pregunta con un rotundo “sí”.

El éxito que ha obtenido Harry Styles

Harry Styles lanzó en abril “As It Was”, el primer sencillo de su nuevo disco llamado Harry's House, el que debutó en las plataformas digitales en mayo.

El nuevo trabajo del cantante británico se convirtió en todo un éxito al alcanzar las más altas posiciones en los distintos rankings.

De hecho, el single continúa en la parte más alta del ranking Billboard y esta semana llegó a ocupar la segunda posición, solo superado por “About Damn Time” de la cantante Lizzo.

Actualmente Harry Styles se encuentra realizando su gira Love on Tour, el que lo traerá al país el próximo 1 de diciembre.