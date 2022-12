Harry y Meghan: todo lo que dejó el primer capítulo del documental de Netflix

El primer episodio de Harry y Meghan retrata el inicio del romance.

Por: Rodrigo León 08 de diciembre 2022 · 13:27 hs

Harry y Meghan, el polémico documental protagonizado por el Príncipe Harry y Meghan Markle, debutó este jueves en el catálogo de Netflix.

Tal y como se había anunciado, durante esta jornada se estrenaron tres episodios, mientras que la próximas semana llegarán los restantes.

El primer episodio de Harry y Meghan comienza con privadas grabaciones de la pareja, las que comenzaron en 2020. Fue un amigo quien les recomendó comenzar a registrar el proceso que estaban viviendo, luego de abandonar la Familia Real.

Mientras Harry se encuentra en el aeropuerto de Heathrow, Meghan hace lo propio en su casa en Vancouver, Canadá.

“Es muy duro mirar atrás ahora y decir qué diablos ha pasado. Cómo hemos acabado aquí”, dice el hijo menor de la princesa Diana. La actriz, en tanto, reconoce que “no sé ni por donde empezar (...) Yo solo quiero que se acabe todo esto”.

De entrada el documental Harry y Meghan comienza detallando que las entrevistas culminaron en agosto de 2022, semanas antes del fallecimiento de la reina Isabel II. A eso, agregaron que la Familia Real no había accedido a entregar comentarios para la pieza audiovisual.

El inicio del romance entre Harry y Meghan

Harry y Meghan es retratado por sus propios protagonistas en una directa entrevista con la directora, Liz Garbus.

A los pocos minutos de iniciado el primer episodio, Markle recuerda cómo fue que ambos se conocieron. Para ese entonces, en 2015, ella había terminado de grabar la serie Suits y tenía planificado un viaje con sus amigas, con cero intenciones de tener pareja tras un reciente quiebre.

En medio de eso, Instagram fue el que funcionó como cupido. El Príncipe Harry vio un video de Meghan Markle junto a una amiga con el filtro de perro, y le llamó directamente la atención, por lo que no dudó en escribirle.

Al saber de esto, la actriz revisó su cuenta y explicó que no quiso ver la prensa, porque quería ver lo que él proyectaba y no lo que otros hablaban sobre su persona.

Tras intercambiar correos electrónicos, se reunieron en el centro de Londres. Para ese entonces, recordó Markle, el príncipe llegó media hora tarde por culpa del tráfico. Y aunque esto, en primera instancia, le dio una mala imagen, una vez que lo conoció en persona se dio cuenta de que era todo lo contrario.

Aunque ese encuentro duró solo una hora, en ese entonces lograron capturar su primera imagen juntos. Se volvieron a ver al día siguiente, previo a que Meghan Markle dejara el Reino Unido.

Mantuvieron la comunicación a través de mensajes y videollamadas por Facetime, y ambos le contaban a sus amigos lo maravillados que habían quedado el uno con el otro.

Uno de los puntos que Harry recalcó sobre Meghan Markle es que “es muy similar a mi madre, tiene una gran ternura y compasión”.

La última fiesta de Harry y Meghan

La relación del Príncipe Harry con Meghan Markle se inició en julio de 2016 y lo mantuvieron en secreto durante meses. De hecho, sentían “pánico” de que se hiciera público.

Eso, hasta que el 29 de octubre de ese año les anunciaron que la noticia había llegado a un medio británico y saldría en primera plana al día siguiente.

Ante esto, la pareja decidió asistir a una última fiesta previo a que sus vidas, sobre todo la de la actriz, cambiara radicalmente.

Con motivo de Halloween decidieron disfrazarse y así pasar desapercibidos. En el lugar también estuvo presente la princesa Eugenia, una de las grandes amigas de la pareja y la única integrante de la Familia Real que los ha visitado en Estados Unidos.

Un repaso a lo ocurrido con Diana

Durante el primer capítulo de Harry y Meghan, también se hace un repaso a lo que fue la infancia del príncipe y sobre cómo su madre vivió siendo acosada por la prensa. Sobre todo tras el quiebre con Carlos.

“Mi infancia estuvo llena de risas, de felicidad y aventuras”, recuerda Harry, y lamenta que “no tengo muchos recuerdos de mi madre, es como si internamente los hubiese bloqueado, pero siempre me acuerdo de su risa descarada. Me decía que si hacía algo malo que no me pillaran”.

Tras el fallecimiento de Diana, el príncipe recordó el doble rol que tuvo que cumplir en ese entonces: un niño que llora la pérdida de su madre y, por otro lado, el príncipe que tiene que mostrarse en una pieza y salir a saludar a la gente.

Si hay algo que Harry recalca, es que Meghan Markle es muy parecida a su madre y desea que no viva lo mismo que vivió ella con la prensa. Ahí recae lo que hemos escuchado desde que se comenzó a promocionar este documental: quería proteger a su familia a toda costa.