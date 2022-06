"Hasta cuando se cuelga de mi hija": madre de Javiera Suárez dispara contra José Miguel Viñuela

Es habitual que José Miguel Viñuela se valga de las redes sociales para recordar a quien fue su amiga. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 15 de junio 2022 · 20:12 hs

Marilú Balbontín, madre de Javiera Suárez, envió un duro mensaje a José Miguel VIñuela a través de redes sociales, luego que el animador conversara con una médium, quien en su momento le advirtió del fallecimiento de un ser cercano.

Todo se originó cuando Viñuela entrevistó a la médium Sonia Valenzuela en su programa de Instagram, donde le recordó que "de las cosas que más me han impresionado tuyas… No voy a hablar con nombre ni nada. En algún minuto tenía a una persona muy cercana que estaba muy mal, que se iba a morir, y lo más impresionante fue que la Sonia me contacta un día”.

“Primero, la Sonia me contacta a través de la Antonella Ríos, que son muy amigas (…) Nos pusimos en contacto. La Sonia me dijo necesito darte un mensaje. Me da este mensaje, yo quedé para dentro, porque me dijo cosas que solo yo sabía con esta otra persona y la Sonia me las transmitió”, detalló Viñuela.

El otrora animador de Mega expresó que "lo más increíble es que esta persona muy cercana a mí se iba a morir, y la Sonia me llama en la mañana, temprano, el mismo día que muere esta persona”.

Si bien José Miguel Viñuela no se refirió explícitamente a Javiera Suárez, varios usuarios vincularon sus palabras con la fallecida panelista de TV.

El registro de Viñuela fue compartido en redes sociales por Glamorama, donde se hizo presente Marilú Balbontín, progenitora de Javiera Suárez.

Y es que Balbontín comentó la publicación enviando un mensaje al otrora animador de Mucho Gusto: “Pero hasta cuándo este hombre se ‘cuelga de mi hija’! Déjala en paz”.

Sin embargo, con el correr de los minutos la madre de Javiera Suárez borró la publicación.

