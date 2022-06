Hasta que aceptó: Raquel Argandoña participará en La Divina Comida

Raquel Argandoña ya había dejado en claro anteriormente que no participaría en La Divina Comida. INSTAGRAM.

20 de junio 2022

Durante mucho tiempo Raquel Argandoña se negó rotundamente a participar en La Divina Comida. Sin embargo, el programa de Chilevisión logró lo que parecía imposible y pudo sumar a la actual panelista de Zona de Estrellas a uno de sus capítulos correspondientes a la octava temporada.

Aunque todavía no hay imágenes ni se ha hecho publicidad al respecto, la participación de la mamá de Nano Calderón en el espacio culinario y de conversación fue confirmada por EL DÍNAMO con fuentes al interior de Chilevisión.

De hecho, los datos apuntan a que las grabaciones del capítulo con la participación de Raquel Argandoña fueron realizadas durante el transcurso de la semana recién pasada.

De esta forma, la panelista del Zona de Estrellas dio su brazo a torcer, apenas un par de meses de haber asegurado, por enésima vez, que no participaría en en el espacio culinario.

Por ningún motivo

"Me han llamado varias veces, pero (el problema es que) no es solamente tu casa, tienes que ir a las de los demás. Entonces, son cuatro programas y para lo que ofrecen, es muy poco", aseveró Raquel Argandoña a inicios de abril pasado.

Pocos minutos antes antes, a través de las pantallas del programa del canal Zona Latina, la misma Argandoña había planteado que “yo no quiero que se siente en mi mesa gente que me cae mal, aunque me paguen lo que me paguen", indicó, asegurando que le gustaría elegir a ella los invitados.

En ese instante su compañero en el panel, Mario Velasco, le preguntó si cambiaría de opinión si en La Divina Comida le propusieran hacer un capítulo sólo con Pamela Díaz, la doctora Cordero y Patricia Maldonado, pero incluso así dijo que no participaría.

"Las soporté todos estos años. Una cosa es que trabajemos juntas y pasarlo bien, y otra es tenerlas en mi mesa", cerró el tema.

La gran interrogante ahora, tras la confirmación de la presencia de Raquel Argandoña en el estelar, es saber quiénes son los otros tres comensales del programa de Chilevisión.