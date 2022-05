Helhue Sukni se querellará contra Chilevisión, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez

La abogada Helhue Sukni cuestionó a los conductores de Contigo en la Mañana por no indagar más en el hecho que se denunciaba. INSTAGRAM.

31 de mayo 2022

Contra Chilevisión y los conductores del Contigo en la Mañana, Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez, será la querella que presentará la abogada Helhue Sukni.

La acción judicial ocurre luego de que este lunes, durante la emisión del matinal, un sujeto, que dijo llamarse Marcelo, aseguró que la abogada solía entregar información particular de algunas víctimas a los familiares de los imputados por tales delitos, y luego resultaba que estas personas eran amenazadas.

A través de un video que subió a su cuenta de Instagram, la profesional ratificó que se querellará, pero también sostuvo que se iba a autodenunciar hoy martes en la Fiscalía de Las Condes.

En el registro, cuestionó a los periodistas que conducen el programa por "no preguntar más", por no indagar más en el hecho, "antes de enlodarme a mí y dejarme como coimera o que tengo malas prácticas".

Preguntas a los conductores

"Julio César, ¿por qué no le preguntaste al tal Marcelo el número de causa o en qué tribunal fue?", cuestion´ó Helhue Sukni en el video.

"Y doña Monserrat, ¿usted se preocupó de preguntar si era verdad lo que decía el tal Marcelo?", inquirió a continuación.

"¿Se preocuparon ustedes de eso antes de enlodarme y dejarme como una hue... coimera o que tengo malas prácticas?", agregó.

Por último, añadió que "Chilevisión, un canal de televisión reconocido, no puede permitir que una persona diga lo que él (Marcelo) dijo", indicó la abogada, quien aprovechó de invitar al denunciante a que la llame para conversar.

Maldad

Respecto de lo que había detrás de esta denuncia, la también influencer recalcó primero que "ganó el 95% de los casos, me va bien".

"Debe ser de alguien que me tiene mala. He tenido problemas ahora último con harta gente, porque si me parece algo mal lo digo en la cara. A mí no me vienen con cosas, entonces puede venir de alguien que me tiene mala o de un mismo colega", aseveró la profesional.

Helhue Sukni añadió que "llevo más de 20 años siendo abogada y siempre he sido una persona correcta. Estoy súper sentida, porque acá convergen hartos sentimientos, como la envidia, la maldad, la ira, el resentimiento, el rencor”.

"Me molestó, así que me voy a querellar no más, corta. Total no me va a costar contratar un abogado", concluyó Helhue Sukni.