Helia Molina recordó el maltrato y abuso que sufrió durante su infancia

La mamá de Helia Molina había perdido su tuición por ser ludópata. AGENCIAUNO/ARCHIVO.

Compartir











Por: Gaspar Marull 11 de septiembre 2022 · 09:21 hs

La ex ministra de Salud y actual diputada Helia Molina (PPD) recordó los difíciles momentos que vivió durante su infancia, marcada por el maltrato, los abusos y el alejamiento de su madre.

La legisladora participó del reciente capítulo de La Divina Comida de Chilevisión, programa en donde reveló algunos detalles de su historia personal y su niñez, marcada por los maltratos físicos y psicológicos.

"Yo tuve una infancia desgraciada, una infancia dolorosa con mucho abandono y violencia. Mis papás se separaron cuando yo era chica, mi mamá que era una gran persona, era una matemática, física, científica, pero ludópata, le gustaba jugar, cuando mi papá le hizo un juicio porque era ludópata y salía a jugar al casino, él ganó la tuición y me fui a vivir con mi papá", partió señalando la actualdiputada por el distrito 10

Molina, al tener que calificar la vida bajo la tuición de su padre y alejada de su madre, utilizó "desgraciados, dolorosos, de abandono y violencia" como adjetivos.

La representante del PPD precisó que su padre, como era periodista, trabajaba toda la noche, así que una madrastra quedaba a su cargo, quien la agredía físicamente,

"Nosotros nos quedábamos en manos de una madrastra igual que la de las películas, mala y bastante cruel. Me sacaba la cresta y me pegaba, me castigaba", acusó la médico cirujano de la Universidad de Chile, puntualizando que, incluso, la dejaba en el patio de la casa en plena noche.

Intentando huir del maltrato físico, la ex secretaria de Estado se fue a vivir con un tío, hermano de su papá, donde esperaba que la calidad de vida aumentara un poco, pero él terminó abusando de ella.

“Él abusaba conmigo no más, porque mis hermanos eran hombres. Entonces yo a los 12 años me fui de la casa, porque en realidad entendí que la vida no podía seguir así", agregó Molina

Después del paso traumático por esos dos hogares, decidió buscar a su madre, a la que no veía desde que tenía 7 años. La diputada asegura que al volver donde su mamá "recuperé una vida, dejaron de abusar de mí y pude estudiar".

En aquel capítulo, también estuvieron invitados Matías Oviedo, Mónica Illanes y el alcalde de La Florida, Jorge Gajardo.