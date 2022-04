Hermano de Boric le saca en cara la pensión alimenticia a Claudio Reyes

La publicación de Simón Boric generó cientos de comentarios en Twitter. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Compartir











Por: Rodrigo León 04 de Abril 2022 · 17:31 hs

Simón Boric salió en defensa de su hermano, el Presidente Gabriel Boric, luego de los ácidos calificativos que le dedicó el actor Claudio Reyes.

El ex Jappening con Ja participó en el canal de YouTube llamado El Facho Cola, donde trató de “atorrante” al mandatario por su vestimenta.

Entre sus declaraciones, indicó que Boric estaba “con las manos en la caderas, con una desidia el indecente, la camisa afuera, la guata colgando, es un atorrante. Che Copete es alguien decente al lado de este atorrante”.

Además, apuntó a la embajadora Bárbara Figueroa, a quien trató de “cara de cromañón” y de “neandertal” y que por andar con zapatillas “la atorrante cree que está protestando en la Plaza Italia”.

Por úlitimo, se dirigió a todos quienes votaron por Boric en las pasadas elecciones. “Ahora ya, calladitos los hue... y péguense los callampa... solos porque nosotros se los dijimos. Manga de hueo... ignorantes son los que votaron por este atorrante”, expresó.

Las declaraciones de Claudio Reyes llegaron al hermano del Presidente, Simón Boric, quien a través de su cuenta de Twitter le sacó en cara la pensión de alimentos que debe el comediante.

“Claudio Reyes preocupado de la vestimenta del resto pero su traje de Papito Corazón no le preocupa. Siempre ha sido un inmoral”, expresó Simón Boric.

Su publicación, realizada durante la tarde de este lunes, generó cientos de comentarios. Algunos de ellos fueron: “Simón querido, no gaste energía”; “Pegue Simón, pegue”; “En vez de preocuparte de lo que dice Reyes, preocúpate de la caída histórica en la aprobación de tu hermano”; “Simón, no caigas en este tipo de cosas... Siempre van a criticar y vendrán peores críticas”; “No te desgastes. Alguien que critica la ropa es porque intelectualmente no tiene nada que ofrecer”; “No vale la pena darle importancia a ese tipo”.