Hermanos Zegers vuelven a la polémica: están detrás de comentado video de la franja del Rechazo

El video de la franja del Rechazo ha desatado críticas en redes sociales y el mundo político.

Por: Equipo El Dínamo 22 de agosto 2022 · 15:35 hs

Los hermanos Sebastián y Cristóbal Zegers, con su productora Andino Films, vuelven a estar en el ojo del huracán a raíz de un relato que se emitió durante la franja del Rechazo la noche del domingo 21 de agosto.

En el registro es posible conocer la historia de Alejandro, un trabajador sexual que aseguró haber sido atacado por parte de un cliente, luego de exigirle un dinero que le debía. El sujeto utilizó una escopeta para disparar en el cuerpo del joven, dejándole varias heridas.

“Me tuvieron que sacar huesos, estaba solo, me miraba al espejo y no me reconocía. Estuve un año y medio sin hacer nada, con una depresión porque ni siquiera yo entendía lo que me estaba pasando y por qué”, cuenta en el video.

Continuando con su relato, agregó: “Se me metió en la cabeza una frase: ¿y si nos quisiéramos más? Nada de esto hubiera pasado. Unos días después, un señor de la PDI fue a tomarme un testimonio al hospital, pero yo no podía dejar de pensar en la cara del hijo de ese cliente. ¿Qué iba a pasar con ese cabro si además su viejo se va a la cárcel? Al final no demandé al cliente, fue como mi primer acto de amor”.

Según pudo corroborar EL DÍNAMO, quienes están detrás de este video emitido en la franja del Rechazo son nuevamente los hermanos Zegers, quienes a través de su productora Andino Films, desarrollaron el guión, creación, producción y grabación del video que desató todo tipo de reacciones tanto en redes sociales como en el mundo político por relativizar la violencia hacia la diversidad y las disidencias sexuales.

El diputado Gonzalo Winter (CS) anunció que oficiará al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) para que “explique cómo fue que se consideró que esta pieza era apta para un horario que es apto para menores y si es que es posible que esta pieza siga apareciendo”.

"La alegoría que pretende hacer la pieza es reprocharle a la Convención Constitucional no haber tenido la misma actitud, es decir, traslada la responsabilidad de la violencia hacia sus víctimas, y especialmente a las víctimas que hacen la denuncia para que el Estado de derecho se imponga por sobre la violencia”, indicó el parlamentario.

De esta forma, acusó que “termina siendo una alegoría de la violencia y una pieza que invita a no denunciar este tipo de actos, es decir, a no hacer justicia”.

La otra polémica de los hermanos Zegers

Esta no es primera vez que Cristóbal y Sebastián Zegers desatan polémica por un video que forma parte del comando del Rechazo.

A mediados de junio comenzó a circular en redes sociales un viral llamado “No aprobé para esto”, donde recogían varios testimonios de personas que en el Plebiscito de octubre de 2020 habían respaldado el Apruebo, pero el próximo 4 de septiembre irían por el Rechazo.

Entre las declaraciones se encontraba una joven llamada Noelia Narváez, quien después reconoció que le habían pagado por actuar y ser parte del video.