Hernán Contreras se suma a Gonzalo Valenzuela: "Me llegan desnudos, de hombres y mujeres"

28 de noviembre 2022 · 09:04 hs

Hernán Andrés Contreras Stoltze, actor chileno, se cuadró con las más recientes declaraciones de Gonzalo Valenzuela, quien se refirió al acoso sexual que ha sufrido por parte de mujeres.

“Yo he sido mucho más abusado que todas las mujeres que conozco”, dijo en el programa de Tenemos Que Hablar de Sexo, conducido por Tonka Tomicic, agregando que sufre de “todo aquello de lo que estamos en contra, a mí me pasa constantemente”.

A raíz de estas declaraciones, Hernán Contreras conversó con LUN donde recordó que tras participar en la obra Convergüenzas, vivió complejos momentos.

“De repente sentía su agarrón o un beso cuneteado cuando te pedían fotos. Muchas personas confunden lo que es una obra de teatro, con pasar a llevar tu espacio personal, tanto hombres como mujeres”, sostuvo el intérprete.

Como si eso fuera poco, Hernán Contreras aseguró que ha recibido íntimas fotografías a través de redes sociales. “Es bastante incómodo, porque no los pediste”, aseveró.

"Me llegan desnudos por Instagram, de hombres y mujeres. A veces abres los mensajes y aparece la foto. Al final, tomas la decisión de no revisar mensajes de gente que no conoces", dijo.

No quieren “igualar”

Hernán Contreras quiso dejar en claro que con sus declaraciones y las de Gonzalo Valenzuela, no se busca “igualar” los casos de acoso sexual que sufren las mujeres.

“El abuso y acoso lo viven más las mujeres, pero se trata de respeto”, explicó, agregando que si en redes sociales alguien escribe un mensaje subido de tono, “lo celebran”.

“Imagínate fuera al revés, sería chocante”, cerró finalmente Hernán Contreras.