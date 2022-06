"Hice lo que había que hacer": Héctor Morales habló sobre su rol en el estallido social

Morales durante una protesta en Escuela Militar. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 05 de junio 2022 · 09:25 hs

El actor Héctor Morales habló sobre el activo rol que mantuvo durante el estallido social del 18 de octubre de 2019, donde tuvo visibilidad participando de varias protestas.

Durante una conversación en el programa La Divina Comida, el ex rostro de teleseries de Canal 13 y TVN aseguró que se sumó activamente a las manifestaciones ya que “todo lo que se reclamaba en la revuelta tiene directa relación con mi historia”.

Además, Morales comentó que “me escribían las mamás de chicos que no aparecían y tuvimos que tomar partido, no me iba a quedar callado, no me iba a venir a mi casa sabiendo que habían jóvenes que salieron a la calle y les estaban quitando los ojos”.

“Yo hice lo que había que hacer, yo presté cara y porque trabajo en algo visible… si mis redes sirven para decir oye anda a ver mi obra, ve mi teleserie, por qué no iba a decir oye está pasando esto”, complementó.

Héctor Morales reconoció además que su postura frente al estallido social le trajo costos tanto en lo profesional como en lo familiar.

“Ha sido muy difícil, porque obviamente ha tenido costos muy grandes, costos profesionales uno puede decir, sí, claro, evidentemente puede pasar. Pero yo creo que los costos más grandes que vivimos todos es que nos encontramos con familia, amigos que en ese momento decidieron cruzar la calle y estar en otra vereda”, añadió.

Sobre las críticas a su rol, el actor reflexionó que “habían personas que pensaban que porque nosotros trabajamos en la tele decían mira el actor rostro de no se qué ahora nos venía a decir que había que salir a la calle a reclamar… puedo salir a reclamar por lo que quiera porque antes de ser actor soy ciudadano, y antes de ser ciudadano soy una persona que ha tenido que lidiar con las putas injusticias”.