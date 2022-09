Hija de DJ Méndez discutió con su padre porque a él le gustaría volver a tener hijos a los 47 años

"Y yo tengo seis hijos con tres diferentes mujeres. He sido casado, he tenido hermosos momentos", señaló DJ Méndez. AGENCIAUNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Gaspar Marull 03 de septiembre 2022 · 13:34 hs

El ex candidato a la alcaldía de Valparaíso, Leo Méndez, señaló que le gustaría volver a ser papá con su actual pareja. Aquellas declaraciones no fueron del agrado de su hija, quien a pesar de la estima que tiene por la polola de su padre, no quiere más hermanos.

“No me gusta la idea, no estoy de acuerdo, somos varios. La polola de mi papá me cae súper bien, tenemos buena relación, mi papá se ve bien, pero no más hijos, no más por favor. La polola de mi papá también tiene los suyos, serían 10”, dijo Steffi durante su participación en Podemos Hablar, donde también estaba presente DJ Méndez.

El cantante ante los reproches de su hija: “Sigo con la misma idea… Siento una vibra de mi hija (…) Ella tiene derecho a dar su opinión, somos una familia numerosa, tiene hartos hermanos, la entiendo”.

Por su parte, Stephanie Méndez le replicó: “Yo creo que aún tienes mucho que entregar como papá, los más chicos tienen 15 y 13, y te recuerdo cómo es esa edad”,

“Pero qué es esto, ¿un cara a cara?, pero si yo no dije que fuera la próxima semana, esto es a mínimo dos años más”, dijo DJ Méndez

“Pero cómo, si lo dijiste, que se haga cargo por favor”, contestó Steffi.

El ex candidato a alcalde de Valparaíso concluyó y cerró la discusión apuntando que “no es llegar y hacerlo”, dejando expresado que el deseo de la paternidad no es algo a corto plazo.

La polola de DJ Méndez

Beatriz Fuentes, de 31 años, es la actual pareja del cantante chileno. A pesar de que es escasa la información personal de ella, Leo Méndez explicó en una edición previa de Podemos Hablar que nunca pensó que iba a sentir de la forma que se está sintiendo a los 47 años de edad.

“No hay restricciones, me aceptan tal cual yo soy. Porque puedo ser un loquillo, como músico que soy, y quiero estar tantas horas en el estudio”, precisó Méndez.