Homenajes, música y humor: lo que dejó la primera noche de La Fiesta de Chile de TVN

La Fiesta de Chile se emitirá todos los jueves de febrero. TVN.

Compartir











Por: Rodrigo León 04 de Febrero 2022 · 12:36 hs

Con la conducción de Karen Doggenweiler y Mauricio Pinilla, TVN le dio el vamos la noche del jueves a su nuevo festival La Fiesta de Chile.

El certamen, que se desarrolla en el Patio de las Comunicaciones del canal público, contó con un escenario principal y uno lateral más pequeño. En el público habían unas cien personas, según el aforo permitido, todos ellos con distanciamiento físico.

La dupla de animadores selló esa noche la buena química que manejan ambos y que se inició hace solo unos meses con el programa Zona de Encuentro. De hecho, el propio Pinilla le agradeció a Doggenweiler el apoyo que ha recibido de su parte durante este tiempo.

Kanela y el debut televisivo de su hijo

La primera presentación en La Fiesta de Chile vino de la mano de Noche de Brujas, encabezados por su vocalista, Kanela, quienes durante más de una hora hicieron bailar a los presentes con una batería llena de éxitos.

Pero la sorpresa de la noche vino de la mano del hijo del cantante, Bastián Muñoz, quien se apoda “Bimza” y que apareció en escena con un cuidado look reggaetonero.

Padre e hijo interpretaron la canción “Con el amor no se juega”, con un estilo mucho más urbano del que conocíamos.

“Estoy chocho como papá, poder compartir el escenario con tu hijo es maravilloso y lo máximo que te puede pasar. (…) Es algo tremendo y con la suerte de tenerlo conmigo”, dijo Kanela en el backstage.

“El Rock del Mundial”

Tras el show de Noche de Brujas, hubo un primer corte comercial y al regreso, Mauricio Pinilla sorprendió a todos en La Fiesta de Chile al realizar un homenaje a “El Rock del Mundial”, que este año cumple su 60º aniversario.

De esta forma, el ex futbolista cumplió uno de sus sueños que era ser rockero junto a la Big Band de La Pintana.

“Yo tengo un sueño frustrado que era ser rockero. La verdad es que todo este tipo de experiencias me encantan, no me pongo nervioso, me gustan, no canto bien, pero siempre digo, no sé hacer mucho, pero hago todo. En ese sentido, me aventuro a hacer las cosas, mi cuerpo me lo pide, y me siento muy contento”, comentó a La Cuarta.

El regreso de Dino Gordillo

Luego de complicados meses que vivió Dino Gordillo a fines del año pasado, el humorista regresó a los escenarios de la mano de La Fiesta de Chile.

Antes de iniciar su rutina, fiel a su estilo y llena de chistes cortos, el comediante también reveló una desconocida situación que vivió. “Estoy en este escenario gracias a mi esposa, que estuve a punto de perderla antes de Navidad”, comentó.

“Estuvimos muy mal. La Patita sufrió un mini infarto cerebral antes de Navidad debido a todo lo que ha pasado, lo que se ha guardado y lo que yo viví en la clínica”, detalló, en alusión al delicado estado de salud que atravesó por un problema que sufrió en la espalda y, además, su contagio de COVID-19.

Seguido a eso, dejó en claro que “supimos sobresalir, seguir adelante y aquí estamos en la guardia con mi familia. Yo la amo mucho”.

La Fiesta de Chile se emitirá todos los jueves de febrero en horario prime.