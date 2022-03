House of the Dragon: HBO confirma la fecha de estreno de la precuela de Game of Thrones

House of the Dragon está basada en el libro "Fuego y Sangre" de George R.R. Martin. HBO.

Por: Rodrigo León 30 de Marzo 2022 · 15:47 hs

Tras meses de espera, finalmente HBO confirmó que el próximo 21 de agosto debutará tanto en sus pantallas como en HBO Max, la precuela de Game of Thrones, House of the Dragon.

La ficción, que retratará la historia de la Casa Targaryen, está basada en el libro "Fuego y Sangre" de George R.R. Martin, y estará ambientada 200 años antes de los acontecimientos que conocimos en Westeros.

El elenco principal está conformado por Paddy Considine como el Rey Viserys Targaryen; Matt Smith como el Príncipe Daemon Targaryen; Olivia Cooke como Alicent Hightower; Emma D'Arcy como Rhaenyra Targaryen; Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon, Eve Best como la princesa Rhaenys Targaryen; Sonoya Mizuno como Mysaria; Fabien Frankel como Ser Criston Cole; y Rhys Ifans como Otto Hightower.

A ellos se suman Milly Alcock como Rhaenyra Targaryen, Bethany Antonia como Baela Targaryen; Phoebe Campbell como Rhaena Targaryen; Emily Carey, Harry Collett como Jacaerys Velaryon; Ryan Corr como Sir Harwin 'Breakbones' Strong; Tom Glynn-Carney como Aegon Targaryen; Jefferson Hall como Lord Jason Lannister / Tyland Lannister; David Horovitch como el Gran Maestre Mellos; Wil Johnson como Ser Vaemond Velaryon; John Macmillan como Ser Laenor Velaryon; Graham McTavish como Ser Harrold Westerling; Ewan Mitchell como Aemond Targaryen; Theo Nate como Ser Laenor Velaryon; Matthew Needham como Larys Strong; Bill Paterson como Lord Lyman Beesbury; Phia Saban como Helaena Targaryen, Gavin Spokes como Lord Lyonel Strong; y Savannah Steyn como Lady Laena Velayron.

George R.R. Martin oficiará como co-creador y productor ejecutivo junto a Ryan Condal, quien además de desempeñarse en estos dos roles, también es co-showrunner y escritor. Miguel Sapochnik es co-showrunner, productor ejecutivo y director.

Sara Hess, Jocelyn Diaz, Vince Gerardis y Ron Schmidt son productores ejecutivos. Greg Yaitanes es director y co-productor ejecutivo, y los directores son Clare Kilner junto a Geeta V. Patel.

Nuevas imágenes de House of the Dragon

Junto con el anuncio de la fecha de estreno, HBO también dio a conocer nuevas imágenes de House of the Dragon.

